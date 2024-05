El Mutua Madrid Open se llena de VIPs para ver a Alcaraz: Modric, Koke, Ana Peleteiro, Villa…

El Mutua Madrid Open se llenó de VIPs para ver el partido de cuartos de final entre Carlos Alcaraz y Andrei Rublev. Como viene siendo habitual en los últimos días, son varias las personalidades que han acudido a la Caja Mágica para disfrutar de tenis de primer nivel, en este caso entre el número 3 del mundo y el número 8. Entre las personas relevantes que asistieron se encontraban Raúl González –todo un habitual en estas dos semanas de torneo–, David Villa, Luka Modric, Koke Resurrección, Kepa Arriazabalaga con su mujer, Ana Peleteiro con su marido, el también atleta Benjamin Compaoré, Sergio Reguilón y la influencer y ex pareja del actual futbolista del Brentford, Marta Díaz.

El partido entre Alcaraz y Rublev, por una plaza en las semifinales del Masters 1000 de Madrid, volvió a juntar a varios de los deportistas más relevantes de nuestro país. Como viene siendo habitual también, fueron sobre todo futbolistas los que acudieron a ver el encuentro, donde volvimos a ver a parte de los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid, horas después del partido en Múnich ante el Bayern. Del Atlético de Madrid sólo acudió Koke.

La presencia de los jugadores del Atlético de Madrid durante este Mutua Madrid Open está siendo escasa. En los últimos días apenas se ha visto al capitán rojiblanco, Rodrigo de Paul o Diego Pablo Simeone, mientras que muchos de los futbolistas del Real Madrid sí que han pasado por el estadio Manolo Santana para ver o a Carlos Alcaraz o a Rafa Nadal.

El manacorí puso fin a su trayectoria en Madrid contra Leheka, que eliminó al mejor deportista español de la historia en octavos de final, tras ganarle en dos sets por 7-5 y 6-4. En ese partido, que coincidía con el partido entre el Real Madrid y el Bayern en horario, se vio al entrenador del Atlético, mientras que otros como Raúl González acudieron al encuentro anterior, entre Alcaraz y Struff, en el que el de El Palmar sufrió mucho para avanzar de ronda.

Los VIPs acuden al Mutua a ver a Alcaraz

En esta ocasión, acudieron varios VIPs para ver el duelo entre Alcaraz y Rublev. Modric y Koke estuvieron sentados juntos, en jugador del Atlético junto a su mujer, Beatriz Espejel. También estaba Kepa Arrizabalaga con su mujer Andrea Martínez. Además, estaba la influencer Marta Díaz, ex de Sergio Reguilón, que también estaba presente, aunque no juntos. También estaban los ex futbolistas David Villa y Raúl, al que más se le ha visto estos días por el recinto del barrio madrileño de San Fermín.

Alcaraz se medía a Rublev por un puesto en las semifinales. El murciano, campeón de las dos últimas ediciones del torneo de la capital española, buscaba mantenerse en la pelea por un tercer título consecutivo. Para ello, tenía que superar a un rival durísimo, en el mejor partido de estos cuartos de final, puesto que uno figura como número 3 del mundo en la actualidad, mientras que el ruso es el 8.