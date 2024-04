Alcaraz se sincera tras su épico partido ante Struff: «He notado la tensión»

Carlos Alcaraz sufrió lo indecible en su partido de octavos de final del Mutua Madrid Open, para superar a un Jan-Lennard Struff que le puso contra las cuerdas pese a contar con el partido casi perdido en varios lances. Pese a las dudas y la tensión, Alcaraz sumó una victoria muy importante en su búsqueda de ganar por tercera vez consecutiva en Madrid y compartió sus impresiones con los aficionados presentes en la Caja Mágica.

El partido de Alcaraz ha pasado por tantas etapas que incluso se ha temido desde su equipo que aparecieran de nuevo las molestias físicas en el antebrazo. Por suerte, Carlos confirmaba que todo había sido y quedado en un susto. «Ha habido un ataque de pánico en mi fisio y en el equipo, pero la verdad es que he terminado muy bien. Hay momentos en que inconscientemente aprietas la derecha y tienes un poco de dudas, pero está bien».

Struff apretó en todo momento y Alcaraz no se mostró sólido a la hora del cierre, teniendo que apurar tras tres horas de batalla para cerrar la victoria en el tie break. «La verdad es que ha sido para mí increíble jugar a este nivel casi tres horas, Difícil gestionar las emociones durante el partido. He notado la tensión hasta el ultimo punto y eso ha causado los altibajos que he tenido. Pero esto es el tenis y hay que lidiar con este tipo de cosas. He sabido gestionar las emociones al final del partido y tendré una nueva oportunidad en la siguiente ronda», declaró el murciano.

Andrey Rublev será su próximo rival, el miércoles, en cuartos de final, y Alcaraz confía en que la Caja Mágica y el público de Madrid vuelva a decantar la balanza de su lado. «Estoy jugando en casa delante de mi gente y el cariño que recibo aquí es fuera de lo normal. Espero todo el año para jugar este torneo», zanjó el vigente campeón del torneo, que mantiene a salvo su corona después de un emocionante thriller tenístico ante Jan-Lennard Struff.

Alcaraz y la duda con Nadal para los Juegos

Una vez confirmada por ambos tenistas disponibilidad y disposición para jugar juntos como pareja los Juegos Olímpicos de París 2024, Carlos Alcaraz dudó de que pueda disputar un torneo antes de esta cita con Rafa Nadal, tal y como deseó el tenista balear. «Hemos hablado sobre jugar juntos, también sobre la posibilidad de jugar juntos un torneo previo. El problema es que hay pocas opciones, antes solo tenemos Roma y RG en tierra. Sería lo ideal, pero no será fácil», comentó Carlitos ante los medios, ya en rueda de prensa.