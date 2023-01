Ex jugadores, entrenadores y personas afines al mundo del fútbol han querido dar su último adiós a Gianluca Vialli, el que fuera uno de los grandes de la historia de la Serie A ha fallecido a los 58 años tras luchar con un cáncer de páncreas desde 2017. Como futbolista se ganó el respeto de todos tras conseguirlo todo en su país. Llegó a ser internacional con la Azzurra, ganó la Serie A en dos ocasiones, una con la Sampdoria y otra con la Juventus, también fue el máximo anotador de la Serie A en la temporada 1990/91. Logró la Champions League con la Juventus en 1996 y la Copa de la UEFA en el 1993.

Carlo Ancelotti, con el que compartieron vestuario en la selección italiana, ha querido mandarle un sobrio y discreto mensaje: «Adiós amigo mío. Descanse en paz Gianluca Vialli». Ambos fueron compañeros en los Mundiales de 1986 y 1990.

Cremonese, Sampdoria, Juventus y Chelsea también han querido despedirse los cuatro equipos en los que el delantero jugó y anotó un total de 259 goles. «Seguirás siendo un ejemplo imborrable de nuestra esencia, Luca», «Una firma para siempre: adiós Luca Vialli , uno de los nuestros», decían sus ex clubes.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.

Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023