«La mujer de Schumacher lleva diez años siendo una prisionera»

El ex piloto Eddie Jordan, amigo de la familia de Michael Schumacher, habla sobre el cerco de privacidad que protege al alemán desde que sufrió el trágico accidente y se refiere a la vida de Corinna, su eposa, que le cuida desde ocurrió aquello hace ya casi diez años. Desde el dramático accidente que sufrió Schumacher mientras esquiaba en los Alpes suizos durante sus vacaciones, poco se sabe acerca de su estado de salud y todo se debe al gran cerco de confidencialidad que estableció su esposa Corinna junto a la portavoz oficial Sabine Khem.

Mientras la información circula a cuenta gotas con el paso de los años, ahora fue un amigo de la familia, el ex piloto y fundador de Jordan Grand Prix Eddie Jordan, el que habló sobre el tema. Lejos de dar algún detalle sobre el siete veces campeón del mundo, el irlandés puso el foco en la esposa del piloto y su hijo Mick. «Esa fue la situación más horrible para ellos. Ya han pasado casi diez años y Corinna no ha podido ir a una fiesta, o a almorzar, o a esto o aquello. Está como una prisionera», dice haciendo referencia a que hace una década su vida se centra sólo en cuidar a su esposo y mantener su privacidad a toda costa. «A donde vaya, todos quieren hablarle de Michael cuando realmente no necesita que se lo recuerden todos los días y a cada minuto», añade Jordan en una entrevista con el periódico británico The Sun.

Eddie elogia a Corinna

Cabe recordar que tras mantener el silencio durante muchos años Corinna decidió hablar brevemente en el documental sobre el ex piloto que se estrenó tiempo atrás: «Poco antes de que sucediera lo de Méribel, Michael me dijo: ‘La nieve no es la mejor. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo ahí. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros lo protegemos a él. Pase lo que pase yo haré todo lo que pueda, todos los días».

Eddie lo corrobora: «La privacidad es un aspecto tan vital para el deporte, los negocios y su vida personal. (Corinna) ha establecido algunas reglas, la conozco muy bien y mucho antes que Michael Schumacher. Es una chica encantadora y la conocí cuando se casó con Michael, así que hay una larga historia de buenas relaciones. Hice un esfuerzo para ir a ver a Michael en los primeros días y ella se negó, y con razón porque demasiada gente quería ir a verlo. Jean Todt tuvo el privilegio de ir a verlo por lo cerca que estaban de su tiempo juntos en Ferrari, lo cual es completamente comprensible».

«No pude ir a ver a Michael y me dijeron: ‘Te amamos, Eddie, y hemos estado involucrados contigo durante mucho tiempo, pero necesitamos privacidad y protección de Michael’. También es difícil para Mick, él está tratando de hacer una carrera en el automovilismo. Si no tuviera esta presión de su padre posándose sobre él, probablemente sería un piloto mucho mejor de lo que pensamos», finaliza.