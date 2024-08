La mujer de Negreira es imputada por blanqueo de capitales

Nuevo episodio en el ‘caso Negreira’. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha imputado a la mujer de José María Enríquez Negreira, Ana Paula Rufas López, por blanqueo de capitales. Así lo ha considerado oportuno el juez del caso después de un informe de la Guardia Civil tras detectar el ingreso de al menos tres millones de euros en sus cuentas en los últimos 20 años.

El escrito de la Guardia Civil indica que Ana Paula Rufas, la mujer del ex vicepresidente de los árbitros y que estuvo a sueldo del Barcelona recibiendo más de siete millones de euros, percibió como sueldo 151.014,24 euros entre los años 2011 y 2018 de las sociedades Nilsad SCP y Dasnil 95 SL, lo que restado a los casi tres millones de euros (2.977.557,51 euros) que ingresa en las cuentas en las que figura como titular, arroja un total de 2.826.543,27 euros de ingresos «supuestamente no justificados».

Según las conclusiones de dicho informe, a las que ha tenido acceso La Sexta y ha informado en la tarde de este miércoles, se añade que se está trabajando en estudiar y analizar el origen de esos fondos, «los cuales son, a priori, aparentemente injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital mobiliario».

El informe de la Guardia Civil, con casi 170 páginas, manifiesta rotundamente que «no ha quedado acreditado» que todos los pagos hechos llevados a cabo por el Barcelona a las empresas de José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero entre 2001 y 2018 «tuvieran como finalidad la realización de unos supuestos ‘asesoramientos’ en materia arbitral». Además, el el conjunto azulgrana «no acreditó ante la inspección tributaria» el servicio realmente prestado por Nilsad y Dasnil, las dos empresas del ex vicepresidente de los árbitros que se hacen mención.

Por otro lado, el «destino final» de los supuestos informes que siempre ha hecho referencia el conjunto azulgrana en su defensa realizados entre 2014 y 2018, «ni se ha constatado la utilización de los mismos por parte de ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico».

«Podemos concluir que José María Enríquez Negreira ejercía funciones relevantes en el seno de esa entidad (Comité Técnico de Árbitros), como las de comunicar a los árbitros los ascensos y descensos, revisar las puntuaciones de las clasificaciones, acudía a las concentraciones periódicas, por las que percibía importes en concepto de dietas», relata el informe.

Las sospechas de la Guardia Civil

Fue el pasado 5 de agosto cuando salía a la luz el informe de la Guardia Civil sobre los ingresos de al menos tres millones de euros de la mujer de Negreira. Después de varios meses de investigación, la Benemérita presentó al juez Joaquín Aguirre el informe definitivo sobre este escándalo en el fútbol español por el que el Barcelona pagó cantidades millonarias al número dos de los árbitros.

Esos 7,5 millones de euros que la entidad azulgrana pagó a José María Enríquez Negreira no están justificados, según la Guardia Civil, y no fueron, añaden, por informes arbitrales, que fue lo que justificó el Barcelona desde el primer momento en el que se desató el escándalo. O al menos esos informes no se encuentran.