Fin de la aventura de Garbiñe Muguruza en Wimbledon. A pesar de que era una de las grandes favoritas a la conquista del Grand Slam, sobre todo tras la eliminación de algunas de las máximas favoritas, la tunecina Ons Jabeur le remontó en tercera ronda (5-7, 6-3 y 6-2) en un encuentro que se decidió en dos horas y 23 minutos.

Oportunidad de oro perdida para Muguruza en Londres. La tenista española llegaba a tercera ronda como una de las grandes favoritas y rivales a batir después de sus buenas sensaciones en los dos primeros encuentros. Tras no ceder ni un solo set después de destrozar a la francesa Fiona Ferro (6-0 y 6-1) en primera ronda y batir con facilidad a Lesley Kerkhove (6-1 y 6-4) en el segundo encuentro, la tunecina Ons Jabeur se cruzaba en el sueño londinense de Muguruza.

What a comeback! 💪

Tunisia’s @Ons_Jabeur comes from a set down to beat 2017 champion Garbine Muguruza 5-7, 6-3, 6-2 – Iga Swiatek awaits in the fourth round#Wimbledon pic.twitter.com/cGwkaOmc41

