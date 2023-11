Conmoción y luto en Inglaterra tras conocerse la muerte de Oliver Spedding, ex jugador del Crystal Palace que cambió el fútbol por ser actor porno y que era pareja de una conocida influencer y actriz de cine para adultos. El británico ha muerto con 34 años y se desconocen las causas del repentino fallecimiento.

Los compañeros de su último equipo rindieron homenaje a un jugador descrito como «un guerrero en el campo» y «un loco con un corazón enorme», mientras se guardó un minuto de silencio antes del último partido del Croydon FC, al que incluso se había planteado volver últimamente porque echaba de menos el fútbol.

El que fuera novio de la estrella de cine para adultos Sophie Anderson había hablado anteriormente sobre su arrepentimiento por dedicarse al porno después de comenzar su carrera en el Crystal Palace. Reconoció haber protagonizado películas porno por solo 150 libras, y también habló de su breve paso por prisión debido a un delito menor que cometió hace años.

1/2 @Croydon_FC are deeply saddened to learn of the passing of our former player, Oliver Spedding.

Oliver played for the club over a couple of spells and was a much loved individual who always gave his upmost for the team…..

— Croydon FC (@Croydon_FC) November 17, 2023