Muere Joan Fortuny, leyenda de la natación española

La natación y el waterpolo españoles están de luto tras la muerte de Joan Fortuny, leyenda de estos dos deportes. El ex nadador, ex jugador de waterpolo y ex entrenador de la selección española, falleció el pasado viernes a los 77 años de edad, según confirmó la Real Federación Española de Natación.

Nacido en Barcelona el 12 de mayo de 1946, Fortuny se formó en el Club de Natación Barceloneta y mostró sus condiciones ganando la Travesía del Puerto de Barcelona de 1962, lo que le llevó al año siguiente a ingresar en la Residencia Blume.

Como nadador, compitió hasta 1969 y estableció 57 récords de España, tanto en piscina corta como de 50 metros, en todos los estilos, excepto en espalda. Además, participó con la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y en los de México 1968, así como en los Juegos Mediterráneos de 1963 y 1967 y en el Campeonato de Europa de 1966.

En 1968, el entonces seleccionador español de waterpolo, Bandy Zolyomy, le propuso entrar en el equipo, con el que disputó 37 partidos hasta su retirada en 1971. Ese mismo año, inició su carrera como entrenador en el CN Palma, donde entrenó, entre otros, a Rafael Escalas. Posteriormente, fue entrenador del CAR de Málaga (1981), del CN Montjuic (1984) y del CAR de Sant Cugat (1988). Por sus entrenamientos pasaron figuras como David Meca, Erika Villaécija o Rafael Muñoz.

El CSD lamenta la muerte de Joan Fortuny

El Consejo Superior de Deportes lamentó el fallecimiento del ex deportista. «El CSD quiere manifestar sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Joan Fortuny. Nadador y waterpolista, olímpico en Tokio’64 y en México’68, destacó también en su faceta como entrenador. En estos difíciles momentos, acompañamos a su familia y seres queridos», señaló en las redes sociales.