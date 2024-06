Muere en extrañas circunstancias Matija Sarkic, portero del Millwall de 26 años

Montenegro e Inglaterra están de luto, al igual que el mundo del fútbol en general, tras conocerse la muerte del portero del Millwall Matija Sarkic. El joven guardameta de 26 años estaba en su país, donde hace diez días jugó su último partido defendiendo la camiseta de la selección montenegrina. Los medios de comunicación informan que enfermó hace unos días y ha acabado perdiendo la vida sin que se conozcan más detalles de lo sucedido.

El portero balcánico, nacido en 1997, había sido titular esta temporada en Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, habiendo disputado un total de 33 partidos. Además, era un fijo en las convocatorias de Montenegro, combinado nacional con el que jugó hace unos días antes de empezar sus vacaciones.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 🖤 El Millwall ha informado del fallecimiento de Matija Sarkic, portero montenegrino de 26 años. Pasó por Wolves, Aston Villa, Birmingham, entre otros. Jugó con Montenegro los amistosos de la pasada semana. Noticia durísima. DEP. pic.twitter.com/NQIDaPWcvZ — Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) June 15, 2024



Según informan en Inglaterra y Montenegro, Matija Sarkic se encontraba en la localidad montenegrina de Budva cuando el pasado sábado cayó enfermo. «Una ambulancia acudió inmediatamente al lugar de los hechos, pero los intentos por salvarle la vida fracasaron y falleció sobre las 6:30 horas de la mañana (hora local)», cuenta el Daily Mail.

Una muerte repentina e inesperada en extrañas circunstancias de la que todavía apenas se conocen detalles, pero que llora todo el mundo del fútbol, en especial en su Montenegro natal y en Inglaterra, donde creció como guardameta el joven. Matija Sarkic se fue pronto a tierras británicas y se formó en la cantera del Aston Villa para hacer la mayor parte de su carrera en la categoría de plata del fútbol inglés. Incluso en la temporada 2022-2023 militó en las filas del Wolverhampton, participando en sendas competiciones coperas (FA Cup y Carabao Cup).

«El Millwall Football Club está devastado por el fallecimiento de Matija Sarkic a la edad de 26 años. Todos en el club envían su cariño y condolencias a la familia y amigos de Matia en este momento increíblemente triste. El club no hará más comentarios en este momento y pedirá que se respete la privacidad de la familia Matija», dice su club, el Millwall, devastado por la repentina pérdida de su portero titular.

Sarkic jugó también en el Birmingham City, Stoke City, Shrewsbury Town y Livingston en Escocia. «Todos en Birmingham City están conmocionados y entristecidos al enterarse del fallecimiento de nuestro ex portero Matija Sarkic a la edad de 26 años. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y todos los que lo conocieron», dice el Birmingham en sus redes sociales.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

Everyone at Birmingham City is shocked and saddened to learn of the news that our former goalkeeper, Matija Sarkic, has passed away at the age of 26. Our thoughts and prayers are with his family, friends and all those that knew him. pic.twitter.com/NW0uFAKxh1 — Birmingham City FC (@BCFC) June 15, 2024

Everyone at Aston Villa is deeply saddened by news of the passing of our former goalkeeper Matija Šarkić. Matija joined our Academy in 2015 and spent five years with the club, during which time he made his full international debut for Montenegro, before departing in the summer… pic.twitter.com/OIrCdyXXts — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 15, 2024