Muere la culturista Marianne von Gierke dos semanas después de competir en Mr. Olympia

El mundo del culturismo vuelve a estar de luto tras la muerte de Marianne von Gierke a los 40 años. La deportista chilena falleció el miércoles 14 de octubre, apenas dos semanas después de participar en el Mr. Olympia 2026, la competición más prestigiosa del culturismo mundial. Su fallecimiento ha provocado una gran conmoción y oleada de mensajes lamentando la pérdida de una atleta que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

La noticia fue confirmada por la división chilena del National Physique Committee (NPC) y por el culturista Felipe Isaac Fierro. Por el momento, no se ha comunicado oficialmente la causa de la muerte. Según la información publicada por distintos medios internacionales, la atleta murió a los 40 años en Chile, donde había desarrollado buena parte de su trayectoria personal y profesional. Todo apunta a una muerte súbita, pero hasta el momento no existe confirmación.

Marianne von Gierke acababa de competir en el Mr. Olympia celebrado en Las Vegas a finales de septiembre. La chilena participó en la categoría Women’s Physique, reservada a deportistas que destacan por su desarrollo muscular, simetría y condición física, y terminó en la decimotercera posición. Se trataba de su segunda participación en el prestigioso campeonato, después de debutar en 2024 consiguiendo el decimosexto puesto.

El culturismo vuelve a estar de luto

La muerte de la culturista ha causado especial conmoción porque llegaba después de una temporada marcada por importantes resultados. Uno de sus mayores logros fue la victoria en el Rising Phoenix Arizona Pro 2026, donde se proclamó campeona en la categoría Women’s Physique. Este triunfo consolidó su posición en el circuito profesional y le permitió llegar al Mr. Olympia de Las Vegas con buenas perspectivas.

Marianne inició su trayectoria en el culturismo profesional en 2014 y consiguió la tarjeta profesional de la IFBB Pro League en 2021. Desde entonces, fue ganando experiencia en diferentes campeonatos internacionales hasta convertirse en una de las representantes chilenas más destacadas de esta disciplina. Además de competir, trabajaba como entrenadora personal y utilizaba las redes sociales para compartir sus entrenamientos, sus progresos y consejos relacionados con la preparación física.

Más allá de su carrera y la faceta deportiva, Marianne von Gierke deja a un hijo de 11 años y a su pareja, Juan Cofré García, con quien mantenía una relación desde hacía una década. En los días anteriores a su fallecimiento, la deportista había dedicado unas emotivas palabras a su chico, agradeciéndole su apoyo durante las exigentes preparaciones para competir.