Una mujer fuera de sí desata el pánico en Palma y agrede a vecinos con una cadena dorada al grito de «¡os voy a matar!»

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de origen español tras protagonizar un violento altercado al amenazar de muerte y agredir con una cadena dorada a varios vecinos del barrio de La Vileta de Palma.

Todo comenzó el pasado domingo 8 de noviembre cuando la sala del 091 recibió varias llamadas alertando de una acalorada discusión entre dos mujeres. Los testigos describían una escena descontrolada: una de ellas, completamente fuera de sí en mitad de la calzada, increpaba a los residentes y profería gritos estremecedores como «¡os voy a matar!».

La chispa saltó cuando un vecino avisó al propietario de un coche aparcado en la zona de que una mujer la estaba emprendiendo a golpes contra su vehículo. Al bajar a la calle e increparle para que frenara el vandalismo, la agresora se giró de forma repentina y arremetió contra él. Armada con una cadena dorada en la mano y entre constantes amenazas de muerte, golpeó al dueño en el rostro, provocándole arañazos y una herida en el labio inferior.

Al percatarse de la agresión, otro vecino de la zona intervino para socorrerlo, pero también acabó sufriendo la furia de la atacante, recibiendo un fuerte impacto en el pómulo izquierdo.

A su llegada, los agentes se toparon con la sospechosa en actitud sumamente hostil. Mientras un policía lograba introducirla en el coche patrulla para frenar la escalada de tensión, otros efectivos tomaron declaración a las víctimas y evaluaron el escenario. El turismo presentaba importantes daños en la parte delantera, la trasera y arañazos laterales, además de una papelera rota junto al coche.

La mujer, que aún llevaba consigo la cadena utilizada en el ataque, fue trasladada a un centro médico para ser atendida de una herida abierta de ocho centímetros en el codo izquierdo. Finalmente, fue arrestada por amenazas, lesiones y daños.