Tragedia en el culturismo: el ex Mr. Olympia Dwayne Quamina muere a los 40 años días después de lanzar un inquietante mensaje

El mundo del culturismo está de luto por la muerte de Dwayne Quamina, conocido como King Q, que ha fallecido a los 40 años en Estados Unidos. El atleta, de origen trinitense y veterano de la Marina estadounidense, murió el domingo 16 de agosto, según confirmó su esposa Leah Jerez a través de las redes sociales. La noticia ha provocado una gran conmoción entre sus seguidores y compañeros de profesión, especialmente porque Dwayne Quamina había seguido compitiendo al más alto nivel hasta pocos días antes de su fallecimiento.

La causa de la muerte no ha sido comunicada por la familia y por el momento no existen datos oficiales que permitan determinar qué ocurrió. La tragedia adquiere además un carácter especialmente inquietante por algunas de las publicaciones que el culturista había compartido recientemente en sus redes sociales. El pasado 28 de julio, Dwayne Quamina publicó un mensaje en Instagram en el que animaba a sus seguidores a aprovechar la vida y a no dejar pasar las oportunidades. «Stop taking life for granted», escribió, acompañando el mensaje de una reflexión en la que animaba a ir hasta el final y no tener remordimientos.

En aquel momento se trataba de una de las habituales publicaciones motivacionales con las que el deportista trataba de inspirar a quienes le seguían, pero después de su muerte muchos usuarios han recuperado aquellas palabras y las han interpretado con una enorme tristeza. Quamina contaba con más de 100.000 seguidores en Instagram, donde compartía entrenamientos, consejos relacionados con el deporte y mensajes sobre esfuerzo y superación.

Los mensajes de Dwayne Quamina

Más preocupante todavía resulta una publicación que realizó apenas dos días antes de morir. El viernes 14 de agosto, Quamina explicó que llevaba varios días enfermo después de regresar de un viaje y reconoció que había tenido problemas respiratorios. En el vídeo, en el que se le podía escuchar respirar con dificultad, contó que había sufrido falta de aire y tos y que había recibido antibióticos y una inyección de esteroides para ayudarle a abrir los pulmones.

A pesar de encontrarse mal, el culturista aseguraba que se encontraba en proceso de recuperación y que esperaba volver a ponerse en marcha. «Me sentí como muerto», explicó al hablar de los días anteriores, unas palabras que ahora han adquirido una dimensión especialmente dura después de conocerse su fallecimiento apenas 48 horas más tarde.

Antes de dedicarse al culturismo, Dwayne Quamina pasó más de una década en la Marina de Estados Unidos. En 2016 consiguió el título de los USA Championships en categoría amateur, resultado que le permitió obtener su condición de profesional, y al año siguiente ganó el Europa Phoenix Pro. Su mayor logro llegó en 2018, cuando participó en el prestigioso Mr. Olympia, la competición más importante del culturismo mundial, y terminó décimo en la categoría 212, reservada a atletas de hasta 212 libras, unos 96 kilos.