Los expertos en limpieza lo avalan: «Tener una bayeta en la cocina está bien pero lo correcto es tener tres»

Todos tenemos una. Las hay de diferentes colores. Parece que forma parte del mobiliario de la cocina, y no concebimos la limpieza sin ella. Hay veces, incluso, que no sabemos ni cuánto tiempo lleva sin cambiarse. Hablo, naturalmente, de la bayeta. ¿Qué serían nuestras vidas sin ese trozo de tela que todo lo absorbe y todo lo limpia?

Aunque lo normal es tener sólo una bayeta en la cocina, los profesionales de la limpieza instan a tener tres tipos de bayetas diferentes para mejorar la limpieza y evitar la contaminación cruzada. Y es que, todos las utilizamos para recoger residuos, limpiar y secar superficies, pero esto no nos está asegurando una correcta higiene.

El triángulo de las bayetas

Los expertos en limpieza son tajantes con esto: se debe hacer uso de tres bayetas diferentes para las zonas clave de la cocina, asignando una por cada zona. Así, no sólo te aseguras de una limpieza correcta, sino que evitas la proliferación de microorganismos y los malos olores en las bayetas.

Estas zonas a las que se ha hecho referencia antes son: el fregadero, la encimera y la vitrocerámica. Por tanto, los expertos confían en que se use una bayeta para la zona de los fuegos, otra para el fregadero y una última para la encimera. De esta forma, se reduce el riesgo de la contaminación cruzada, y no se irán esparciendo los restos de suciedad, residuos de comida y grasa que pueden quedarse en la bayeta.

¿Cómo limpiar correctamente una bayeta?

Tal y como afirman los expertos, las bayetas de microfibra se deben limpiar con regularidad. Por eso recomiendan:

Un lavado frecuente , de al menos una vez por semana.

, de al menos una vez por semana. Un lavado a máquina con agua caliente y un detergente suave, evitando siempre los suavizantes , para que la estructura de las microfibras no se vea alterada.

y un detergente suave, , para que la estructura de las microfibras no se vea alterada. Un secado al aire libre en vez de meterlas en la secadora, para ayudar a mantener su suavidad y propiedades de absorción.

Jerarquización por colores

Es bien sonado por todos que el color de las bayetas de microfibras no es casual, sino que están diferenciadas según el uso que tienen.

La bayeta azul se corresponde con la limpieza del polvo en general y superficies como mesas, encimeras o muebles. En cambio, las bayetas amarillas tienen otro uso, como el de los grifos o aquellas zonas visibles que requieren brillo y desinfección ligera. Las bayetas rosas son más particulares porque alertan de que deben tener un único uso y que no se deben usar para más zonas, para evitar esparcir la suciedad.