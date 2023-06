Muere a los 19 años un jugador profesional de Valorant: la causa de la muerte parece clara

Luto y conmoción en el mundo de los eSports. El conjunto francés de Team Vitality ha anunciado la trágica noticia de la muerte de Karel Asenbrener, más conocido como Twisten, joven jugador checo de 19 años estaba compitiendo en activo en Valorant a nivel profesional. En el comunicado, Vitality informa de que Karel falleció la noche del 6 de junio y, aunque no explica los motivos, todo apunta a un suicidio porque el joven sufría problemas de salud mental.

«La salud mental sigue siendo un tema extremadamente importante para todos en los eSports y en la vida. Si está luchando, comuníquese con alguien para hablar, nunca es demasiado tarde», escribió después el club en respuesta al comunicado, dejando claro que Twisten no estaba bien en ese sentido.

Mental health continues to be an extremely important topic for everyone in esports and in life. If you are struggling please reach out to someone to talk, it is never too late ❤️https://t.co/Ls99EutVtq

