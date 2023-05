Mourinho vs Sevilla: duelo de imbatibles

El Sevilla-Roma de la final de la Europa League acabará con la imbatibilidad de dos colosos en competiciones europeas como son el conjunto hispalense y José Mourinho. El club de Nervión es el rey indiscutible de la competición de plata continental. Ha llegado a seis finales y las ha ganado todas. Pero este miércoles se verá las caras en el que será su séptimo partido por el título con el técnico portugués que, si hay en algo en lo que es especialista, es en finales europeas. Cinco de cinco para el ex del Real Madrid.

El idilio del Sevilla con la Europa League es más que evidente. Jugaron la primera de su historia hace 17 años, cuando aún era la Copa de la UEFA, en 2006 ante el Middlesbrough, ganando 0-4 y al año siguiente se la llevaron en penaltis contra el Espanyol. Pasaron siete años hasta que consiguieron volver a una final, ya bajo la denominación actual. Jugaron bajo el mando de Emery tres consecutivas, imponiéndose al Benfica en penaltis en 2014, al Dnipro por 3-2 y al Liverpool de Klopp por 3-1.

La última vez que se clasificaron para una final fue en 2020. Con la reanudación del fútbol tras la pandemia, la Europa League se jugó a partido único en Alemania. Los sevillistas disputaron todos los partidos desde octavos a partido único, llegando a la final frente al Inter, al que ganaron por 3-2 en Colonia.

Mourinho, The Special One

En el caso de José Mourinho ocurre una situación parecida a la del Sevilla, salvo que las finales que ha disputado –y ganado– han sido en las diferentes competiciones europeas, no sólo en Europa League. De hecho, el portugués hace honor a su famoso mote de The Special One en ellas, puesto que es el único entrenador que ha logrado ganar las tres competiciones de la UEFA que se juegan en la actualidad.

El pasado curso logró con la Roma llevarse la única le faltaba, la Conference League, en su primera edición. Se impusieron los giallorossi por 1-0 al Feyenoord. Era el título que le faltaba para completar un palmarés en el que ya figuraban dos Europa League –Oporto en 2003 y United en 2017– y otras dos Champions –Oporto 2004 e Inter 2010– y que confirmó el pleno de cinco victorias en cinco finales disputadas.

Ante el Sevilla tiene la oportunidad de llevarse su sexto título continental. De lograrlo, se quedaría a dos de igualar el palmarés europeo de Ancelotti –cuatro Champions y cuatro Supercopas– y que le permitiría empatar a seis con Ferguson –dos Champions, dos Recopas y dos Supercopas– y Trapattoni –una Champions, una Recopa, tres Copas de la UEFA y una Supercopa–, que son los técnicos que más competiciones europeas han ganado.