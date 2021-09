Álvaro Morata es baja para la Final Four de la Liga de las Naciones que se disputa del 6 al 10 de octubre. El futbolista sufre una «lesión muscular de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho» y no podrá ir con la selección española en este parón. Luis Enrique no podrá contar con su delantero titular para enfrentarse a Italia en la semifinal.

Según informó la Juventus en un parte médico, tanto Morata como el argentino Paulo Dybala sufrieron sendas lesiones musculares en el último partido ante la Sampdoria que les impedirán concentrarse con sus selecciones. «Ambos estarán disponibles tras el parón para los compromisos de selecciones», añadió el club italiano.

De esta forma, el ataque de la selección sufre otro revés, ya que Gerard Moreno y Dani Olmo también están lesionados y serán baja en la próxima convocatoria del equipo nacional. El próximo jueves, Luis Enrique Martínez anunciará la lista para medirse con Italia el próximo 6 de octubre en semifinales de la Liga de Naciones.