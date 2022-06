Morata no volverá al Atlético mientras esté Simeone

Morata no quiere volver a jugar en el Atlético de Madrid y así se lo ha hecho saber a su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín. Eduardo Inda desveló en su sección de El Chiringuito de Jugones que el delantero no se encuentra a gusto con el actual entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone.

«Álvaro Morata tiene que volver de la Juventus, que no le quiere, y el Atlético le ha dicho que se incorpora, pero él le ha dicho que no jugará más nunca en el Atlético mientras esté el Cholo Simeone. Tuvo desencuentros con el Cholo y ha dicho que no quiere jugar nunca más con Simeone. El Cholo creo que le hizo algún desprecio», aseguró Inda.

Después de dos temporadas, la cesión de Álvaro Morata en la Juventus finaliza este 30 de junio, por lo que el delantero de la selección española debe volver a la filas del Atlético. La entidad italiana ya ha comunicado tanto al jugador como al club rojiblanco que no va a ejercer la opción de compra de 35 millones que posee por el jugador, aunque sí que está dispuesto a negociar el traspaso por una cantidad inferior.

Ante las dificultades que está encontrando el Atlético para colocar a un jugador que no tiene hueco en la plantilla, pero que considera con un alto valor de mercado, OKDIARIO ya informó que no se vería con malos ojos renovar la cesión con la Juventus siempre y cuanto Morata renueve su contrato que finaliza en 2023. De esta forma evitaría tener que pagar su salario, cobraría una pequeña cantidad por el préstamo y evitaría que el jugador se marchase gratis a final de temporada.

El nombre de Morata también ha sonado para el Barcelona. El jugador es muy del gusto de Xavi, que en el pasado mercado de invierno recomendó su fichaje. Sin embargo, el jugador no es ahora una prioridad en Can Barça, ya que los objetivos están puestos en jugadores con mayor cartel como Robert Lewandowski.