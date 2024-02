Mo Katir ha explotado después de que la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) le haya suspendido por acumular tres fallos de localización en los últimos doce meses. El atleta hispano-marroquí ha lanzado varios mensajes incendiarios en las redes sociales que posteriormente ha borrado en los que ha defendido su inocencia, se ha autodefinido como «un gran atleta» y ha amenaza con abandonar la bandera española y competir para Marruecos a partir de ahora.

“Yo tengo que dar la cara como hago en la pista. Todo lo que se ha filtrado fue por mi decisión. Duele ver que desde 2021 algunas personas te llaman dopado en la cara. Duele verlo porque he preferido representar a ustedes, a España, en vez de mi lugar de nacimiento, Marruecos», expuso Mo Katir en sus redes sociales.

El atleta, subcampeón mundial de 5.000 metros, defendió que ha pasado un total de 120 controles antidopaje con la AIU en los que «jamás» ha «dado positivo». «Lo mío es un problema administrativo, sé que voy a salir de esto. Hay miles de atletas que no saben lo que es la app de la AMA de localización, y he tenido fallos injustos. Solo os vais a perder un gran atleta como yo”, advirtió.

Katir continuó su calentón denunciando que le están «destrozando». «Dolo vais a perder un atleta como yo, solo me vais a hacer irme a un país en el que jamás me han querido y tenga que correr con ellos solo porque he tenido un fallo administrativo. Voy a desaparecer, cuando veáis que jamás he engañado y que todos los fallos que me ha puesto la AIU son injustos, aquí veré quién me quiere y quién no», lanzó.

«No quiero tomar decisiones por mi parte porque quiero mucho a este país y quiero seguir dando la cara por ellos. La AIU está haciendo su trabajo, es un problema administrativo, jamás he ido por el camino fácil», concluyó su desahogo el mediofondista español.

Katir suspendido

La suspensión de Katir se conoció este miércoles, cuando el atleta estaba dispuesto a batir el récord de Europa de 5.000 metros este miércoles en Valencia. «Como quiera que no estoy de acuerdo con la citada decisión adoptada por la AIU, me dispongo a recurrir la misma ante las instancias correspondientes para poder competir durante la tramitación del procedimiento», señaló en su primer comunicado oficial.

«Considero que no existe una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses. En alguno de los fallos de localización reportados por parte de AIU, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte», añadió tajante el corredor español.

Esta suspensión llega a muy pocos meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de París, donde Katir sueña con lograr su primera medalla olímpica después de haber subido al podio tanto en campeonatos mundiales como europeos.