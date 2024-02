Suspenden provisionalmente a Mo Katir por estar ilocalizable en tres controles antidopaje

Duro varapalo para el subcampeón del mundo de 5.000 metros, Mohamed Katir. El corredor español ha sido suspendido por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) por «una infracción derivada de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses».

«En el día de hoy Athletics Integrity Unit (AIU) me ha comunicado una suspensión provisional ante lo que considera una infracción de las normas derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses (whereabouts). Durante la tramitación del procedimiento disciplinario, AIU ha acordado mi suspensión provisional», comienza Katir en un comunicado.

Y es que el corredor español estaba dispuesto a batir el récord de Europa de 5.000 metros este miércoles en Valencia. No obstante, no podrá hacerlo tras esta dolorosa decisión que afecta desde hoy mismo a su actividad deportiva. «Como quiera que no estoy de acuerdo con la citada decisión adoptada porAIU, me dispongo a recurrir la misma ante las instancias correspondientes para poder competir durante la tramitación del procedimiento», añade el comunicado oficial.

«Considero que no existe una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses. En alguno de los fallos de localización reportados por parte de AIU, me encontraba disponible en lugar, fecha y horas aportadas por mi parte», muestra tajante el corredor español.

Esta sanción llega a muy pocos meses de la celebración de los Juegos Olímpicos de París, pero que se desconoce qué ocurrirá con él pues la sanción acaba de conocerse en el mediodía de este miércoles, horas antes de buscar el récord de Europa en 5.000 metros.

Katir se defiende

«Durante los últimos meses y años vengo siendo sometido a un gran número de controles de dopaje fuera de competición tanto en muestras de orina como de sangre, sin que se hubiese planteado el más mínimo problema por mi parte», añade.

«Es importante tener presente que no estamos ante un expediente de infracción de las normas de dopaje por el uso de sustancias o métodos prohibidos, ni siquiera por eludir controles de dopaje fuera de competición. Se trata de un simple expediente derivado de la cumplimentación de datos de localización en la plataforma ADAMS que ha podido generar fallos de localización (whereabouts)», continúa el español.

Para finalizar, Katir asegura que se defenderá en los tribunales: «Voy a proceder a defenderme en las instancias que sean oportunas, como no puede ser de otra forma. Por ello, solicito que se respete el derecho a la presunción de mi inocencia hasta que sea tramitado y concluido el correspondiente procedimiento».