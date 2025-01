Mirotic reniega de España: «Nunca me he sentido español, soy montenegrino-serbio»

Nikola Mirotic ha renegado de su nacionalidad española, al afirmar que nunca se ha sentido español, a pesar de haber representado en múltiples ocasiones a España en las canchas. Dos años después de renunciar a jugar con la Selección, ha aclarado que «nunca» se sintió español: «Soy un montenegrino-serbio ortodoxo aunque jugase con España».

El jugador del Olimpia Milán ha afirmado que jugó con España porque le dieron la «oportunidad», pero no ha renegado de sus raíces. Desde 2005, cuando apenas tenía 14 años, formó parte de las categorías inferiores del Real Madrid. Estuvo ligado al club hasta 2014, cuando se marchó a la NBA. Pero fue en 2010 cuando el Gobierno le otorgó la nacionalidad, renunciando entonces a la montenegrina.

Fue internacional sub-20 con España, ganando un bronce y un oro en los Europeos de 2010 y 2011. Como internacional absoluto, consiguió ser medallista olímpico en Río 2016, además de campeón del Eurobasket en 2015. Luego, llegaría su renuncia a la Selección y, ahora, ha aclarado que pese a defender la elástica nacional durante 30 partidos, no llegó nunca a sentirse español como tal.

«Nunca me sentí español. Soy un montenegrino-serbio ortodoxo aunque jugase con España. Siempre pensé que España es mi segunda casa porque me fue muy bien. Me dio la oportunidad y me siento agradecido por ello», ha declarado Mirotic en un podcast.

El ala-pivot ha desarrollado prácticamente toda su carrera en España, jugando para Real Madrid y Barcelona. Estuvo nueve años ligado a la disciplina del conjunto blanco, desde que llegara siendo un niño hasta que se marchó con 23 años a la NBA. Allí, formó parte de los Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks, regresando a España en 2019.

La sorpresa fue cuando su regreso a nuestro país se produjo para formar parte del eterno rival del equipo que le había formado. Mirotic se enroló en las filas del Barcelona, estando durante cuatro años defendiendo la camiseta azulgrana. Finalmente, en 2023, dejó el conjunto culé y se marchó al Olimpia Milán.

Durante su carrera en el baloncesto español, Mirotic ha logrado tres Ligas –una con el Real Madrid en 2013 y otras dos con el Barcelona en 2021 y 2023– además de cuatro Copas del Rey –dos con cada uno– y dos Supercopas, con el conjunto blanco. También ha sido elegido en dos ocasiones MVP de la Liga, otras dos como MVP de la Copa, dos más de la final de la ACB y otra vez como MVP de la Euroliga.

Después de la limpia que se produjo en el club en 2023, temporada en la que el club ganó la Liga pero cayó en semifinales de la Euroliga ante el Real Madrid, que terminaría ganando; Mirotic se marchó al baloncesto italiano, asegurándose seguir en la Euroliga. Su salida del Barcelona produjo un terremoto y un gran agujero en las cuentas del club, puesto que la indemnización que los azulgranas le debieron pagar se cifró en 22 millones de euros.