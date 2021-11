Óscar Mingueza opinó sobre el despido de Ronald Koeman y el fichaje de Xavi en una entrevista concedida a TV3. El lateral no ha tenido muy buenas palabras con el entrenador que le hizo debutar en la élite y que fue despedido después la derrota ante el Rayo Vallecano.

Una idea diferente

«El equipo dejó de confiar en la idea y cada uno intentaba solucionar sus cosas. No estábamos bien, ni individual ni colectivamente. Cuando las dinámicas no son buenas, cada uno hace lo que puede pero tampoco creíamos en lo que queríamos. Estoy seguro de que ahora las cosas cambiarán e irán a mejor».

Necesidad de un cambio

«El vestuario necesitaba un cambio. No existía el ambiente que necesitábamos. La gente no estaba contenta. Y cuando no estás bien y las cosas no salen, necesitas un cambio de aires».

Más intensidad con Xavi

«Estamos entrenando con la mayor intensidad y presión. Ahora tenemos las ideas claras y trabajamos con el fin de conseguir un objetivos».