El milagro de Wozniacki: la mamá y ex nº1 que triunfa en el US Open tras tres años retirada

El tenis femenino se ha convertido en un territorio propicio para las grandes historias, pero posiblemente ninguna, en los últimos tiempos, como la de Caroline Wozniacki en su regreso al profesionalismo en el US Open 2023. Hablar de la jugadora danesa es hacerlo de una leyenda del deporte rey de la raqueta, una número uno y campeona de Grand Slam que dejó el tenis para formar una familia y ha vuelto para demostrar al mundo que, tres años de retirada mediante, puede seguir compitiendo y ganando en los mayores escenarios.

Wozniacki anunció su retirada del tenis profesional en diciembre de 2019, con un motivo de peso que no tenía nada que ver con un hartazgo de la competición, con las lesiones ni con la artritis reumatoide que le habían diagnosticado tiempo atrás. La jugadora danesa, comprometida con el que fuera estrella en los New York Knicks de la NBA –entre otros equipos– David Lee, quería formar una familia y para ello debía colgar la raqueta, en un movimiento que pareció definitivo hasta que en verano de 2023 anunciara su regreso.

«En los últimos tres años que he estado fuera del tenis, he podido recuperar el tiempo perdido con mi familia. Me he convertido en madre de dos preciosos niños y estoy muy agradecida por ello, pero aún tengo objetivos por lograr. Quiero demostrarle a mis hijos que puedes perseguir tus sueños, sin importar tu edad o tu rol. Hemos decidido como familia que es el momento, voy a volver a jugar», anunciaba Wozniacki, en un reportaje en la revista Vogue que se convertía en el altavoz del retorno de la campeona del Open de Australia 2018 al tenis profesional.

Con dos hijos –Olivia y James– y sin ranking profesional, tras tres años alejada de las pistas, Wozniacki volvió a la competición en la gira norteamericana de preparación para el US Open, su primer gran objetivo en el retorno de una de las reinas de la WTA en la última década. Con 33 años y después de haberse entrenado durante su tiempo de retirada, el físico acompañaba a Caroline, aunque el apoyo de su familia podía ser lo que marcara la diferencia.

Loved being back under the lights at the @usopen ! 🎾✨

Las invitaciones recibidas para disputar los cuadros finales de los WTA 1000 de Montreal y Cincinnati se saldaron con una victoria y dos derrotas en total, un balance totalmente lógico para una jugadora que llega con semejante inactividad, pero en el US Open, bajo la magia de Nueva York, todo iba a cambiar y Wozniacki le daría la vuelta a la situación a la vez que escribe una de las grandes historias de los últimos tiempos en el tenis profesional.

El regreso a lo grande de Wozniacki

La danesa superó la primera ronda, con gran expectación, frente a una qualy como Prozorova, pero sería en su segundo encuentro en el que haría saltar la banca frente a una rival generacional y aún situada entre las mejores por ranking –top 11–, Petra Kvitova. En la siempre especial sesión nocturna de la Arthur Ashe, central del US Open, Caroline Wozniacki lograba una victoria mayúscula (7-5, 7-6) que ejercía de comprobante de que su regreso no es ningún autohomenaje si no que va en serio. En tercera ronda, frente a otra jugadora que trata de recuperar su mejor versión, la local Brady, Wozniacki sellaba el pase a la segunda semana de su primer Grand Slam en tres años.

En octavos de final, Wozniacki se medirá este domingo a una de las estrellas emergentes de la WTA, una Cori Gauff que apunta a ser un escollo complicadísimo para la jugadora danesa, que a sus 33 años ya ha cumplido su gran objetivo de demostrar a sus hijos y al mundo entero que es posible volver y triunfar en el profesionalismo si hay esfuerzo y voluntad detrás, además de un talento único que aún puede lograr éxitos en el circuito. El sueño de Caroline Wozniacki sigue vivo.