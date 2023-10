Míchel también atiza a Tebas: «Ya que nos meten las cámaras en el vestuario…»

Míchel, entrenador del Girona, se unió a las críticas a Javier Tebas. Una nueva voz autorizada dentro del fútbol español que pide cambios al máximo mandatario de la Liga. Y es que el partido entre el Girona y el Almería tuvo de todo. Goles, remontada del equipo local, pero mucha polémica. El técnico catalán habló en rueda de prensa y pidió que se pueda escuchar lo que hablan los árbitros en el terreno de juego tanto con los jugadores como con la sala VOR.

El entrenador del Girona fue preguntado precisamente sobre ese asunto. Sobre el hecho de dar visibilidad y hacer públicas las conversaciones de los árbitros durante el partido: «Estoy 100% de acuerdo. Ojalá salgan esos audios y le demos visibilidad a todo lo que sucede en el terreno de juego. Me parece bien ya que nos meten las cámaras en el vestuario… Cómo se habla con el VAR. Ya en algunos países se hacen ¿no? No me parece mal».

Y es que toda esta polémica venía a raíz de las declaraciones que llevó a cabo su jugador David López antes del descanso. En una de las nuevas y novedosas medidas de Javier Tebas para esta temporada es el de hacer a los jugadores tener que hablar ante los micrófonos tras los primeros 45 minutos. Y fue el ex futbolista del Espanyol acusó a Ortíz Arias, árbitro del encuentro de insultarles.

«Respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia… Estoy seguro de que todos los jugadores de Primera División estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil», comenzaba diciendo el defensa del Girona.

Después, David López atacaba directamente al árbitro del encuentro: «Intentas centrarte en el partido pero te falta el respeto, te insulta… es difícil trabajar así. Tienes que intentar estar en el partido porque se complica el trabajo». El defensa fue preguntado entonces a quién se refería y no se ha callado al dar el nombre del colegiado: «El árbitro Miguel Ángel (Ortiz Arias). Los jugadores de Primera ya le conocemos».

Otras quejas a Tebas

Y es que el presidente de la Liga ha llevado a cabo esta temporada cambios. Por ejemplo, ha introducido cámaras de televisión en un lugar sagrado como es el vestuario de los equipos. Decisión que no gustó nada a casi ningún equipo siendo el Athletic Club, a través de Unai Simón, el encargado de hacérselo saber hace varias semanas.

«El vestuario yo siempre lo he vivido como algo personal, privado, para nosotros. Cuando sales a un partido, uno necesita rituales, concentración, tener al lado a gente con la que te sientes cómodo. Ver cámaras que te están grabando cómo te pones las espinilleras o atando las botas, que igual no quieres que se entere nadie. O estás rezando a un santo, ¡yo qué sé!», aseguró.

«A mí no me gusta, no me siento cómodo. Me parece que es nuestro momento sagrado y siento que alguien lo está invadiendo», añadió. «Los jugadores tenemos muchas manías que no queremos que salgan a la luz», confesó.

Pero ha habido más quejas hacia estos inventos de Javier Tebas y que a muy pocos equipos les ha gustado, por no decir ninguno. Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, opinaba lo mismo: «Estoy en la línea de Unai Simón. No todo vale con dinero, hay que priorizar cosas. Antes nuestro ejemplo era la Premier League. Todo lo que hacían lo queríamos hacer. Ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League».