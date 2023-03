Messi está indignado con el Barça por los globos sonda que lanzan sobre su regreso

Leo Messi no está nada satisfecho con los rumores que se lanzan desde Barcelona acerca de su regreso al club culé. El argentino se encuentra muy decepcionado por la situación y así se lo ha transmitido a su entorno cerrando definitivamente cualquier posibilidad de regreso al equipo donde lo fue todo.

«Hay varias cosas que motivan el cabreo de Messi. La primera es que Leo Messi está cabreado por las cortinas de humo que llegan desde Can Barça de que están manteniendo contactos. Es mentira, no los hay», dijo Eduardo Inda en su sección semanal de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO fue más allá y explicó que Messi está también preocupado por la actualidad que rodea al que fuese su club. «No va a volver al Barça y está indignado porque el caso Negreira mancha todo lo bueno que ha hecho por el Barça y por el fútbol mundial durante su carrera», añadió.

Leo Messi fichó por el Paris Saint Germain en el verano de 2021 después de que el Barcelona decidiese no renovar su contrato. Desde entonces no han parado de sucederse los rumores sobre un regreso a un Barcelona que económicamente no tiene posibilidades de competir por traer de regreso al jugador.

El problema con Laporta

Además, el delantero no terminó nada bien su relación con el presidente Joan Laporta al considerar que le engañó durante su proceso de no renovación. Los rumores de un posible regreso se incrementaron en las últimas semanas después de que el Paris Saint Germain fuese eliminado en octavos de final de la Champions por el Bayern de Múnich.

En la cabeza de Leo Messi no está regresar a un Barcelona en el que sigue siendo un ídolo de masas y un arma para que Laporta traiga la ilusión en los socios más nostálgicos. La decisión de Leo, sin embargo, pasa por otros objetivos como intentar conquistar una nueva Champions League con el club francés.