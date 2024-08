El mercado de fichajes se cierra… pero con grandes jugadores todavía sin equipo

El mercado de fichajes se cerró oficialmente este viernes 30 de agosto a las 23:59 y los clubes ya no podrán fichar a más jugadores a partir de ahora… aunque con una excepción. Sí podrán inscribir a aquellos que se encuentran libres y sin equipo. Y algunos ‘cracks’ no han podido cerrar su próxima aventura este verano, como Sergio Ramos, Memphis Depay, Mario Hermoso o Adrien Rabiot. Grandes nombres, de élite y de primerísimo nivel que serían refuerzos de lujo para aquellos equipos que todavía no han terminado de maquillar sus plantillas.

Pero no sólo ellos. Muniain o Mats Hummels son nombres más que conocidos y que lo han conseguido prácticamente todo con sus clubes en las últimas décadas, pero que no han conseguido cerrar su nuevo equipo tras dejar sus antiguos clubes. Jugadores que supondrían dar un salto de nivel a cualquier equipo al que fuesen. El verano ha sido largo, pero a la vez corto, pues la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos han paralizado muchas operaciones a la espera de la finalización de los torneos continentales y es por ello que los clubes se han demorado más de la cuenta a la hora de cerrar las plantillas.

Y todavía queda una lista espectacular de jugadores libres y que podrían fichar por cualquier club pese a estar el mercado de fichajes ya cerrado. Como comentamos: Sergio Ramos, Memphis Depay, Mario Hermoso, Adrien Rabiot, Iker Muniain o Mats Hummels. Vamos a repasar cómo está la situación de cada uno a día de hoy pocas horas después del cierre de mercado.

Sergio Ramos

Sergio Ramos podría estar cerca de recalar en la liga de Arabia Saudí como ya han hecho sus ex compañeros Cristiano Ronaldo, Benzema o Nacho. El defensa central se encuentra actualmente sin equipo desde que decidiese abandonar el Sevilla a finales del curso pasado. El de Camas ha recibido varias ofertas a lo largo del verano procedentes de Catar, Arabia y Estados Unidos pero aún no ha decido en qué país ni en qué equipo continuará su trayectoria deportiva. Lo único asegurado es que no se retirará. En las últimas horas ha sonado para el Al-Orobah o el Al-Shabab de Arabia.

Memphis Depay

Memphis Depay abandonó este verano el Atlético de Madrid con la carta de libertad. El delantero holandés llevó a cabo una espectacular Eurocopa liderando a su país, lo que le abría las puertas de fichar por un club grande de Europa. Pero tras caer eliminado en el torneo, fueron pasando las semanas y el futuro del ex rojiblanco parecía más oscuro. Y fue cuando en los últimos días sonaba la posibilidad de recalar en el Rayo Vallecano. Pero todo dependía de la salida de RDT. Con la no salida del delantero español, Depay no fichará, al menos de momento, por el equipo del centenario y deberá decidir entre un club europeo o tomar nuevos caminos fuera del continente.

Mario Hermoso

Mario Hermoso salió del Atlético de Madrid tras tomar la decisión de no aceptar la oferta de renovación a la baja que le proponía el club. Era una de las gangas del mercado al estar libre, pero han pasado las semanas y su futuro sigue en el aire. De hecho, el mercado ha finalizado y sigue sin equipo. En las últimas horas sonó para la Roma, pero por el momento no hay nada claro. Veremos que sucede en los próximos días.

Adrien Rabiot

El centrocampista francés era otro de los ‘caramelitos’ de este mercado de fichajes. Titular indiscutible para Deschamps con Francia y jugador que ha venido siendo protagonista en todos y cada uno de los equipos en los que ha jugado (PSG y Juventus), sigue sin equipo pese haber sonado con fuerza para el Barcelona. No obstante, el conjunto azulgrana no ha podido ficharle o quizás convencerle a tener un sueldo bajo.

Muniain

Iker Munian, después de ganar la Copa del Rey con el Athletic Club 40 años después, tomó la decisión de abandonar el club de su vida. Y desde el primer momento se sabía que su deseo era el de jugar en River Plate, pero el club de Buenos Aires no ha podido hacerse con sus servicios, pero había otras opciones en el país sudamericano. En las últimas horas sonó para el equipo de San Lorenzo, pero todavía no ha terminado por concretarse. Parece que el jugador vasco acabará jugando en Argentina, pero todavía no hay nada oficial.

Hummels

Varios clubes españoles, como la Real Sociedad o el Mallorca se habían interesado este verano en Mats Hummels. El central alemán, uno de los mejores en su puesto en la última década, abandonó la disciplina del Borussia Dortmund y parecía que su futuro estaba en España. Muchos rumores, muchas informaciones negadas… pero la realidad es que el alemán sigue sin equipo.