Mbappe: «La noche del Mundial supe quién había ganado el Balón de Oro»

Kylian Mbappé se ha rendido a Leo Messi y ha señalado a su ex compañero de equipo como justo ganador del Balón de Oro. El capitán de la selección francesa ha comparecido en rueda de prensa antes del duelo de este sábado frente a Gibraltar y ha reconocido que nada más acabar la final del Mundial contra Argentina sabía que el premio era para Messi. Además, se ha negado a comentar nada respecto a su futuro, ya que solo ha contestado a respuestas relacionadas con el equipo nacional.

«Messi se lo merece, ganó el Mundial, así que se lo merece. La noche del Mundial supe quién había ganado el Balón de Oro», reconoció Mbappé, consciente de que, a pesar de que fue el mejor de aquella final en la que anotó tres goles, la tanda de penaltis que decidió el título también decantó el premio individual más importante del fútbol mundial.

En cuanto a su situación contractual con el Paris Saint-Germain, y a falta de mes y medio para ser libre en la negociación de su futuro, se negó a abordar el asunto. «Esas no son noticias de la selección francesa. Si tienes esta pregunta, tienes que venir al campo de entrenamiento del PSG y te la responderé. El país ante todo», le contestó al periodista que intentó abrir una grieta en su mutismo.

Por otra parte, Mbappé mostró sus ganas de disputar los Juegos Olímpicos, que se celebrarán el próximo verano, en su ciudad, París. «Es mi empleador quien decide. Será un placer jugar en ellos, pero si mi empleador no quiere, apoyaré su decisión. No creo que vaya a tomar mucho tiempo pensar en ello. Si es sí, es sí; si es no, es no. Quiero estar en los Juegos y creo que la gente también», valoró.

Respecto a las recientes palabra de Luis Enrique, aclaró que mantiene buena relación con su técnico en el PSG. «Me lo tomé muy bien, es un gran entrenador, tiene mucho que enseñarme. Desde el primer día le dije que no tendría ningún problema conmigo. Siempre he trabajado muy bien con los entrenadores que he tenido. Soy un jugador exigente conmigo mismo, así que si vuelvo a encontrarme con esta exigencia es algo que me conviene», argumentó.

Todo esto en la primera rueda de prensa que Mbappé daba con la selección francesa desde el pasado mes de junio. «En mi primera comparecencia como capitán ya dije no asistiría a todas las ruedas de prensa y que no era el superior jerárquico de Antoine (Griezmann). Él dio las siguientes tres ruedas de prensa y después dejamos la puerta abierta para otros.. Es mi deseo compartir el liderazgo. No tengo miedo de comparecer, pero la selección de Francia no me pertenece», finalizó.