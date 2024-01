Borja Mayoral llama a la puerta de la selección española de cara a la Eurocopa de este verano gracias a su rendimiento con el Getafe esta temporada. El delantero azulón es el máximo goleador español con 16 goles en esta campaña hasta el momento, 14 de ellos en Liga. Todavía le quedan varios meses por delante para seguir convenciendo a Luis de la Fuente, pero sus goles hasta ahora son incontestables.

«La selección es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo y creo que ahora lo puedo tener un poco más cerca», afirmó Borja Mayoral a pie de campo del Coliseum tras marcar un nuevo gol para su cuenta particular contra el Granada. Sobre esa posibilidad, el delantero español ya ha hablado varias veces. Tiene la ilusión intacta.

Borja Mayoral lleva a estas alturas de la temporada 14 goles en Liga y dos más en Copa del Rey. En la competición doméstica, el de Parla lleva uno más que Álvaro Morata y está haciendo méritos para estar en la próxima Eurocopa. Aunque hay que recordar que Luis de la Fuente por el momento sigue firme en su idea de llevar a Morata y a Joselu para la cita europea en Alemania.

Por ello, el sueño de ir a la Eurocopa con España para Borja Mayoral no es fácil. Pero el canterano del Real Madrid sigue llamando a la puerta con la idea de intentar derribarla. «¿Mi rendimiento? Muchas veces me han hecho esa pregunta. No lo sé, pero puede ser una mezcla de sentirme importante, de estar bien físicamente y repetir esfuerzos, y de la experiencia de haber estado en otros sitios», valoró el delantero de Parla.

Borja Mayoral lleva 14 goles en Liga, es el máximo goleador español y es pichichi de la competición nacional empatado a tantos con Jude Bellingham y Dovbyk. Además, el delantero azulón es el primer futbolista del Getafe en liderar el ránking de máximo goleador de La Liga con el campeonato tan avanzado. Está haciendo historia con su club gracias a unos registros a la altura de un gran goleador.

En Liga, Borja Mayoral lleva 14 goles y una asistencia. Uno más que Morata, tres más que Griezmann, cuatro más que Budimir y Gerard Moreno, cinco más que Hugo Duro, seis más que Lewandowski, Sorloth, Iñaki Williams, Guruzeta y Oyarzábal, siete más que Rodrygo, Stuani, Ferran Torres, Larsen y Samu, y ocho más que jugadores como Kubo, Bryan Zaragoza o Vinicius.

Son palabras mayores estos números de Borja Mayoral con el Getafe. Números de gran delantero europeo. Desde que se marchó del Real Madrid, el atacante español está viviendo su mejor momento como futbolista. Le sale todo y su rendimiento está al máximo nivel.

España debuta el 15 de junio

El primer partido de España será ante Croacia el próximo sábado 15 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín. La selección española debutará en la Eurocopa 2024 de Alemania ante un equipo liderado por Luka Modric, al que el combinado nacional derrotó en la final de la Liga de las Naciones. También llegaron a las semifinales del pasado Mundial de Qatar, en el que cayeron ante la Argentina de Leo Messi.

El segundo partido tendrá lugar el próximo jueves 20 de junio en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. El rival que la selección de Luis de la Fuente tendrá enfrente será la campeona de Europa, Italia. Después de una clasificación muy sufrida, el combinado dirigido por Luciano Spalletti consiguió meterse en la Eurocopa sin necesidad de ir a la repesca gracias a un polémico penalti pitado por Gil Manzano contra Ucrania.

La selección cerrará la fase de grupos contra Albania en el último partido. Se disputará el próximo lunes 24 de junio en el Esprit Arena de Düsseldorf y, a priori, es el rival más sencillo del grupo B. En teoría, este sería el encuentro más plácido para España en toda la primera ronda, de la que recordemos que se clasifican los dos primeros de cada cuadro y los cuatro mejores terceros.

Las fechas de España en la Eurocopa