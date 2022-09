Máxima expectación ante el nuevo proyecto profesional de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez vuelve a ser noticia. La pareja de Cristiano Ronaldo, que recientemente deslumbró a todos en el Festival de Venecia, va a volver a la pequeña pantalla muy pronto. Y lo hará de nuevo en Netflix, donde su reality Soy Georgina arrasó. Tanto es así que la plataforma y la influencer ya han grabado una segunda temporada del documental que se estrenará pronto.

Álvaro Díaz, director de contenidos de no ficción, series y documentales de Netflix España, ha sido el encargado de dar la mejor de las noticias a los seguidores de la modelo de Jaca en el Festival de Vitoria, donde se pudo ver en exclusiva un avance de la segunda temporada, en la que Georgina Rodríguez hablará por primera vez del fallecimiento de su bebé en el parto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)



«No teníamos duda de la renovación prácticamente desde que vimos la primera, porque es difícil encontrar a alguien que abra las puertas de su vida de par en par como ella», añadió Álvaro. Todavía no hay fecha de estreno para la segunda entrega de Soy Georgina pero los seguidores del documental han podido saber que no deberán esperar mucho para poder disfrutar de ella. «La segunda temporada se estrenará pronto. Será un retrato más íntimo que ahondará en la Georgina madre, amiga, hermana y pareja, las facetas de su vida más personales», comentaba.

«La vida me ha regalado mucho en poco tiempo. Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Un pedazo de mi corazón voló y me pregunté cómo seguir adelante. La respuesta la tenía más cerca de lo que creía. Miré a los ojos de mis hijos y allí vi la única manera de hacerlo, estando todos unidos», ha desvelado la propia Georgina Rodríguez en el avance.