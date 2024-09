La separación de Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dando que hablar. Esta vez sí que parece que es la ruptura definitiva entre ambos tras una década juntos formando una familia. La influencer argentina volvió a su país natal, donde tiene actualmente varios compromisos profesionales, mientras que el futbolista del Galatasaray hace vida en Estambul, donde ahora ha sido pillado con la mujer con la que estaría olvidando a Wanda Nara.

Y es que en los medios turcos han publicado varias imágenes en las que se ve al delantero argentino junto a la conocida periodista Melisa Çizmeci, que trabaja en la televisión oficial del Galatasaray. Ambos han coincidido muchas veces desde que Icardi fichó por su actual equipo, pero tras la separación del jugador ha sido cazado con ella cenando en un restaurante, levantando sospechas de que ente ellos puede haber algo más que una amistad o una relación profesional.

Melisa cuenta con más de 78.000 seguidores en su cuenta de Instagram donde demuestra su afición por el Galatasaray, sus viajes, su trabajo… La periodista además tiene un gran parecido físico con Wanda Nara, algo que no ha dejado indiferente a nadie en las redes sociales, donde comentan que Icardi ha elegido a Melisa quizás por ese parecido.

Hace unos días iformaban desde Argentina del bloqueo de una tarjeta de crédito por parte de Icardi a Wanda Nara, y la abogada de ella ha hablado claro sobre este asunto. Con el divorcio todavía sin firmar, Icardi tomó hace unos días una drástica decisión que afecta de lleno a la economía de Wanda Nara, bloqueando una tarjeta de crédito que utilizaba ella. «Es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva (…) Los hombres lo primero que hacen es cortar las tarjetas o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias de sus hijos menores», expresaba por aquel entonces Ana Rosenfeld, abogada de la mediática influencer.

«Wanda me llama todos los días y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta’. Y hay que mantener a dos criaturas (…) Esperamos que se reinstauren en cualquier momento. Un marido, en general, cuando quiere recuperar a una mujer, lo primero que utiliza es la presión económica y parte de esa presión es dejar a Wanda sin víveres», añadía. Ahora, la propia Ana Rosenfeld profundiza en cómo está medida está afectando a la argentina y en qué invertía el dinero de esa tarjeta. «Wanda tiene trabajo, tiene ingresos… Está muy claro que la tarjeta de crédito que se cortó era solamente para proveer lo que era la cuota alimentaria o la comida de las chicas, los gastos… No circula efectivo», dice.

