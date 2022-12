Matthaus: «Cristiano Ronaldo me da pena»

Lothar Matthaus se ha despachado a gusto sobre el Mundial de Qatar 2022 y lo vivido durante el último mes en el emirato. No se ha mordido la lengua el que fuera uno de los grandes jugadores de la historia de Alemania, que no ha dudado en criticar la actitud de Cristiano Ronaldo en la crisis con el ya ex seleccionador de Portugal, Fernando Santos. Además, no ha dudado en alabar a Leo Messi tras su victoria ante Francia y en lamentar las malas actuaciones arbitrales que se han visto.

Cristiano

«Con su ego, Ronaldo ha dañado al equipo y a sí mismo. No hay duda de que era un gran jugador y un rematador de nivel absoluto. Pero ahora ha dañado su leyenda. Me cuesta pensar que pueda encontrar hueco en un equipo. De alguna manera, Ronaldo me hace sentir pena por él. Es el mayor fracaso del mundial, todo lo contrario a Messi».

Rendido a Messi

«Es el ganador absoluto. Se lo merece porque me ha dado a mí y a todos los aficionados al fútbol grandes alegrías con sus cualidades y su forma de jugar. Y lo hizo durante 17-18 años. Para mí, Messi es el jugador del milenio».

Árbitros y VAR

«Hubo demasiados errores durante el torneo y el Var no ayudó a corregirlos».