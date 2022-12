El sorprendente piropo de Mbappé a Cristiano que relega a Messi

Cristiano Ronaldo cayó eliminado frente a Marruecos en cuartos de final del Mundial de Qatar con la selección portuguesa en el que ha sido su última cita mundialista. 24 horas después de la eliminación, el astro portugués publicó en sus redes sociales una emotiva carta donde estrellas del fútbol y del deporte le han comentado con gestos muy cariñosos. Entre ellos Kylian Mbappé, afirmando que Cristiano es el «mejor jugador de todos los tiempos».

«Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño», afirmaba Cristiano Ronaldo en su emotiva carta publicada en sus redes sociales.

Kylian Mbappé fue una de las estrellas del fútbol y del deporte que no pudo contenerse a la hora de comentar el post de Cristiano. El futbolista francés, y compañero de equipo de Leo Messi en el PSG, le puso dos emoticonos sorprendentes al astro portugués. El primero una corona, afirmando que Cristiano es el «Rey» y el segundo una cabra denominando al ex del Manchester United como el «GOAT» (greatest of all times – el mejor de todos los tiempos). Un mensaje que relega claramente a Messi, compañero de equipo del francés y posible futuro rival en la final del Mundial.

Jugadores del Real Madrid como Vinicius con lágrimas en sus emoticonos, leyendas históricas del fútbol como Pelé o estrellas del deporte como Lebron James también comentaron el post de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales. «Gracias por hacernos sonreír, amigo», publicó ‘O Rei’ y «Leyenda» publicó el jugador de la NBA.

Otros deportistas como Sergio Llull, Dwight Howard, Garnacho, Deulofeu o Lingard también se deshicieron en elogios con Cristiano Ronaldo en su emotivo mensaje tras despedirse de su última Copa del Mundo.