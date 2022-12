Georgina explota como nunca contra Fernando Santos tras la eliminación de Portugal

Segundo incendio de Georgina Rodríguez en pocos días. La influencer explota como nunca tras la eliminación de Portugal y culpa de la derrota a Fernando Santos por no alinear de inicio a Cristiano Ronaldo. Durísimo mensaje de la pareja del delantero al seleccionador luso después de caer frente a Marruecos en cuartos de final del Mundial, al que el combinado portugués dice adiós este viernes.

«Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el partido vio cómo cambió todo, pero ya era tarde», dice en Instagram la modelo publicando una foto de Cristiano Ronaldo celebrando un gol con la camiseta de la selección de Portugal.

Georgina Rodríguez tiene claro que con su pareja jugando como titular Portugal podría haberse clasificado para semifinales, y carga contra el seleccionador por no haberlo alineado desde el comienzo: «No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido».

No es la primera vez que la influencer estalla contra Fernando Santos. El pasado miércoles, pese al triunfo luso ante Suiza, Georgina Rodríguez ya lanzó un dardo al seleccionador, al que hoy ha terminado de rematar. «Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos», decía.

«La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más», escribió la modelo. Hoy ha ido mucho más allá con un mensaje durísimo y en un momento muy complicado, justo después de que Portugal se despidiera del Mundial de Qatar.