Matan a puñaladas a Benjamin Kiplagat, atleta olímpico de 34 años

Luto en el mundo del atletismo. El ugandés Benjamin Kiplagat, que representó a su país durante cerca de dos décadas de carrera en las que se especializó en los 3.000 metros con obstáculos, fue encontrado muerto la madrugada de este domingo en el oeste de Kenia tras ser apuñalado, según informó la propia Policía keniana.

«Aún estamos investigando el incidente para determinar qué ocurrió realmente, pero lo que podemos confirmar es que el hombre encontrado muerto es un atleta internacional llamado Benjamin Kiplagat», declaró a medios locales el comandante de Policía del subcondado de Moiben, en el condado de Uasin Gishu (oeste), Stephen Okal. Fueron los vecinos los que informaron de que un vehículo se había accidentado, y la Policía se presentó en el lugar de los hechos hacia las 05.00 de la mañana hora local. Dentro del coche, encontraron un cuerpo que había sido apuñalado en el pecho y tenía un profundo corte en el cuello, detalló Okal.

El vehículo se encontraba en la carretera que une la ciudad de Eldoret, capital del condado, y la localidad de Iten, donde Kiplagat, de 34 años, había estado entrenando, informaron medios kenianos. En esa zona crecieron históricamente muchos corredores y, de hecho, atletas de toda la región entrenan en Iten.

Ugandan athlete Benjamin Kiplagat — who represented the country in the 3,000m steeplechase at the Olympics and world championships — has been found dead in Kenya, police said, with local media reporting he was fatally stabbed. https://t.co/mV5KOX0YbR pic.twitter.com/jH1BOE5iju

Kiplagat ganó la medalla de plata en los 3.000 metros con obstáculos del XII mundial junior de atletismo que se celebró en 2008 en Polonia y logró el bronce en el XVIII campeonato africano de atletismo de 2012, en Benín, además de representar a Uganda en varios Juegos Olímpicos y otras competiciones.

La World Athletics, el órgano de gobierno del atletismo a nivel mundial, se mostró «consternada y entristecida» por la muerte de Kiplagat y envió el pésame a su familia, amigos y compañeros a través de las redes sociales. Esta noticia llegó dos años después del asesinato en octubre de 2021 a la edad de 25 años de la atleta keniana Agnes Jebet Tirop, plusmarquista mundial femenina de 10 kilómetros en ruta y especialista en los 5.000 metros.

La Policía keniana encontró el 13 de octubre de ese año el cuerpo sin vida de Tirop tras ser apuñalada en el interior de su casa, en Iten, unos hechos de los cuales el principal sospechoso es su marido Ibrahim Rotich. Rotich, que fue acusado de homicidio y se declaró inocente, fue puesto en libertad bajo fianza el pasado mes de noviembre tras dos años en prisión preventiva y a la espera del inicio del juicio. El asesinato de Tirop puso el foco en los múltiples casos de violencia machista documentados contra atletas kenianas.

World Athletics is shocked and saddened to hear of the passing of Benjamin Kiplagat. We send our deepest condolences to his friends, family, teammates and fellow athletes. Our thoughts are with them all at this difficult time. https://t.co/x74j5xRvex pic.twitter.com/XvW8k5Gwss

