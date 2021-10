El mundo del atletismo está de luto. Kenia llora el fallecimiento de Agnes Jebet Tirop, olímpica en los 5.000 metros en los recientes Juegos de Tokio, que ha sido encontrada muerta en su casa de Iten, tal y como informan este miércoles medios keniatas. El cuerpo sin vida de la atleta presentaba varias heridas de arma blanca en el abdomen.

Horas después de que aparecieran esas trágicas noticias en la prensa africana, la Federación de Atletismo de Kenia ha confirmado su triste fallecimiento en un comunicado en el que asimismo se informaba de que Tirop habría sido supuestamente apuñalada por su marido. Esa es la principal hipótesis que se baraja en estos momentos sobre su muerte.



«Todavía estamos trabajando para descubrir más detalles sobre su muerte. Kenia ha perdido una joya que fue uno de los gigantes del atletismo de más rápido ascenso en el escenario internacional, gracias a sus llamativas actuaciones en la pista «, dice Athletics Kenya en su comunicado.

La atleta de 25 años batió hace un mes el récord mundial de los 10 kilómetros en ruta en Herzogenaurach (Alemania) con un tiempo de 30:01, rebajando en 29 segundos el anterior registro que poseía desde el 8 de junio de 2002 la marroquí Asmae Leghzaoui. Pierde la vida una plusmarquista mundial y una atleta que tenía todo el futuro por delante. El mundo del atletismo llora este miércoles la durísima pérdida, sobre la que se irán esclareciendo detalles en las próximas semanas, aunque todo apunta a que ha sido apuñalada y asesinada por su marido.

We are this afternoon distraught to learn about the untimely death of World 10,000m bronze medalist Agnes Jebet Tirop. pic.twitter.com/eJ02x4YRR2

— Athletics Kenya (@athletics_kenya) October 13, 2021