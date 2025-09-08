Más de 50 colectivos propalestinos gallegos piden la detención de la Vuelta: “La solidaridad no es delito”

Las protestas propalestinas siguen protagonizando las polémicas en la Vuelta a España. Esta vez continúa en Galicia después de todo lo ocurrido en la 15º etapa, cuando un radical provocó la caída de uno de los ciclistas en plena carrera y terminó con hasta diez detenidos en el tramo final de O Corgo y Monforte de Lemos.

A raíz de ello, la Rede Galega pola Palestina se ha pronunciado con un comunicado denunciando la fuerte carga policial contra los activistas. Formado por más de 50 colectivos, han calificado de «abierto y urgente» su preocupación por señalar su solidaridad contra la «violencia policial y las detenciones arbitrarias».

Además, subrayan que «la Vuelta se ha encontrado de frente con un pueblo solidario, digno y valiente que se manifestó de forma pacífica contra el lavado de cara del régimen de Israel». Una postura en la que contrastó la diferencia entre «las acciones del estado sionista» con las «protestas no violentas y amparadas en el derecho internacional» en relación con las detenciones del pasado domingo.

Piden el cese de la represión y la liberación sin cargos de los detenidos en la Vuelta

Un acto que, según ellos, contrasta con «la respuesta de las fuerzas del Estado español, con su actual Gobierno, el más progresista de la historia (formado por PSOE-Sumar), fue la represión de al menos doce detenciones en distintos puntos del recorrido, algunas de ellas con el uso evidente de la violencia». Asimismo, destacaron que, entre los arrestados, está «la responsable comarcal del BNG, Rosana Prieto, y varias activistas de la Rede Galega pola Palestina, Lugo por Palestina y el BDS Galicia».

Respecto a la caída del ciclista Javier Roma, también señalaron la culpabilidad de un agente por «intervenir para detener al manifestante». «Se produjeron cargas policiales en las inmediaciones de la meta en Monforte, convirtiendo una protesta legítima y pacífica en un escenario de represión inaceptable», insiste en el comunicado.

Es por ello que estos colectivos le han exigido «a la Subdelegación del Gobierno y a todas las instituciones responsables la liberación sin cargos de todas las personas detenidas y el cese de la represión de Estado contra los movimientos de apoyo a Palestina».