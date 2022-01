Marc Márquez vuelve a sonreír. El piloto de Repsol Honda habló ante los medios por primera vez desde que se cayera entrenando con su moto de enduro, y de que sufriera el episodio de diplopía. El catalán avanza a pasos agigantados en su recuperación y ya ha empezado a rodar con la moto de nuevo. En su primera comparecencia desveló que sopesó la opción de no volver a pilotar y reconoció que ha pasado tres meses muy duros.

Recuperación

«Estoy muy contento, aliviado, pero aún con tensión. Han sido tres meses muy duros. Desde el accidente, he seguido los consejos de mi médico, el doctor Sánchez Dalmau. Ha sido un proceso lento, porque afectó al mismo nervio que en 2011. Pero en el último mes y especialmente en las últimas semanas, he sentido una gran mejora. No puedo decir que estoy totalmente recuperado porque quedan unos pasos planificados que necesitamos para poder confirmar que estoy completamente recuperado. Desde el momento del accidente, decidimos emplear un modo conservador. Está claro que encima de la mesa había todas las opciones: modo conservador que era dejar pasar el tiempo, la opción de una operación y la opción de no poder subirse otra vez a una moto, pero parece que la opción conservadora está dando sus frutos. El tiempo lo va fijando todo, ese nervio y ese músculo va trabajando bien. En estas últimas semanas ha habido mucha mejoría y prácticamente la visión se ha recuperado. Porque esto es una cosa que o ves bien o no. Y si estoy encima de una moto es que veo bien. Ahora sólo falta confirmar y dar este último paso con una moto lo más similar a una MotoGP, una CBR o una RCV, en un circuito de GP como Montmeló, Valencia, Jerez o Portimao. El equipo está barajando distintas posibilidades para probar y si todo va bien en un día de entreno, a 300 km/h, ya sí que daremos el paso de estar en los test de Malasia. De momento, estamos contentos, pero prudencia. Seguimos el mismo plan de hacer las cosas bien hechas y no querer correr más de lo necesario.

Aspecto mental

«Quizás ha sido uno de los momentos más difíciles de mi carrera, porque ya es el cuarto invierno que estoy lesionado. Primero con el hombro derecho, luego el izquierdo, luego el brazo y ahora que parecía que el hombro iba mejor llega otra lesión cuando había vuelto a ganar en Austin y en Misano y me sentía bien. Pero la vida es así, siempre hay que ser positivo. Es cierto que fue duro y que no se lo deseo a ningún piloto, pero en cualquier caso ahora me siento mejor. Mi objetivo será estar en el test de Malasia o al menos en la primera carrera del año. Estamos en el camino, pero primero necesito probar en un circuito de GP a altas velocidades. La vista es algo muy serio, tengo que seguir los consejos de mi médico».

Preocupación por la lesión

«La recuperación de la vista no es algo que puedas planificar. Tú tienes una visión clara o no la tienes. Es On/Off. Y yo soy el primero que cuando tengo una lesión quiero estar bien lo antes posible, pero la experiencia en este caso, porque viví la misma situación en 2011, me hizo ser realista. Ningún médico te dice si te recuperarás en un mes, tres meses o seis meses. Es algo que ni ellos saben. Fue duro, pero paso a paso me he ido encontrando mejor. Pero está claro que con este tipo de lesiones, todo está sobre la mesa, incluso la posibilidad de no volver a subirte en una moto. Así que ha sido un momento duro, pero empecé a sentirme mejor este último mes, la última semana pude montar en bici y el feeling fue bueno. El doctor confirmó esta mejoría y ahora necesito probarme en un circuito de GP para comprobar y estar 100 % seguro de que cuando empiece la pretemporada estaré preparado».

Descarta el quirófano

«Si estoy montando en moto, es porque la operación parece que no es necesaria. Si estoy encima de la moto es porque ahora tengo una visión perfecta. Pero en este momento estoy siguiendo los consejos de los doctores y cuando me pruebe en un circuito de GP, a altas velocidades en un día de test donde complete muchas vueltas, evaluaremos todas las posibilidades antes de tener el OK para ir al test de Malasia. Por esto, desde el primer momento de la lesión, tomamos el camino conservador. Si con el tiempo no se hubiera recuperado, me habría operado, pero esta vez parece que todo va bien, así que no necesitaré una nueva operación en mi ojo».

Estado del brazo

«Está claro que no estoy teniendo una pretemporada perfecta y este tiempo me he focalizado más en la vista, pero no hemos olvidado el hombro. Hemos continuado trabajando y ahora, una vez que parece que la visión se está solucionando, nos vamos a fijar en este punto. Mi prioridad este año va a ser mi físico y esto es lo que voy a intentar cuidar al máximo. Me voy a intentar rodear de los mejores, de los que me den la confianza para cuidar el brazo, que ahora está en mejor forma de cómo acabé la temporada, pero tenemos que prevenir irritaciones, posibles problemas, pero ahora estoy disfrutando de estos primeros días de moto».

Accidente

«El accidente fue un día normal. Me levanté, cogí la moto de enduro para entrenar y estaba pilotando en un circuito pequeño que hay cerca de mi pueblo. Estaba con Josep García, campeón del mundo de enduro, con quien tengo muy buena relación. Paramos de rodar en el circuito, pero después dijimos: ‘Vale, vamos a dar unas vueltas más antes de irnos’. En ese momento me caí en una curva a derechas. Tuve como una especie de ‘highside’ y me golpeé la cabeza contra el suelo. Pero me levanté, cogí de nuevo la moto y volví a casa. Llegué, me di una ducha y alrededor de tres horas después empecé a sentir algo extraño en la vista y en la cabeza. Llamé a mi doctor, le conté la sensación que tenía y me dijo: ‘Vale, no te preocupes, espera. La primera semana es normal’. Pero después de la primera semana vimos que el problema seguía ahí y fue cuando lo confirmamos. Al principio los médicos me aconsejaron estar tranquilo, porque a veces en las primeras semanas se puede resolver solo. Pero si en las primeras semanas no se resuelve el problema, espera un largo periodo y así ha sido. El riesgo está ahí siempre; si te quedas en el sofá y no tomas riesgos, correrás todas las carreras, pero no serás el mejor del mundo».

Seguirá entrenando en off road

«El off road es peligroso, pero también es peligroso si entrenas con una CBR1000 en algún circuito que no sea de GP, porque las escapatorias son más pequeñas. Pero al final, necesitas entrenar».

La vida sin coger una moto

«Desde el punto de vista mental, tal y como se ha visto en las redes sociales, he tratado de olvidarme del mundo. He tratado de olvidarme de todo y de hacer una vida normal con mi gente y estar en casa. Especialmente en las primeras semanas de la lesión. Obviamente, es difícil y duro. Especialmente, cuando tienes un problema de visión el primer mes no puedes hacer una vida normal. Las sensaciones no eran buenas. Es difícil, pero entonces cuando vuelves a subirte de nuevo a la moto, las sensaciones son aún mejores y más bonitas. Por esta razón siempre he dicho que no le deseo a nadie este tipo de problemas ni de lesión, porque es un largo parón y todos los pilotos necesitan tener una pasión en su vida».