Marc Márquez comienza a ver la luz al final del túnel. El equipo Repsol Honda ha comunicado que el piloto evoluciona favorablemente del episodio de diplopía y por el momento no tendrá que pasar por el quirófano como sí sucedió en 2011 por el mismo problema. El ilerdense progresa de forma correcta en su recuperación y cada vez está más cerca su reaparición.

Todo apunta a que el ocho veces campeón del mundo podrá lograr el objetivo de estar en los test de Sepang (Malasia) el 5 y 6 de febrero. Esta meta parecía bastante lejana tras detectarse el problema de visión doble como consecuencia de una caída mientras preparaba el GP de Algarve, sin embargo este nuevo parte médico arroja algo de luz a su recuperación y según su equipo esta situación no le impedirá «seguir con su plan de entrenamiento físico» para preparar la próxima temporada.

«El piloto del equipo Repsol Honda, a quién el pasado mes de octubre se le diagnosticó un episodio de diplopía debido a la caída que sufrió en un entrenamiento preparatorio del GP del Algarve, ha seguido visitando periódicamente a su oftalmólogo de confianza para valorar la evolución de su visión durante estos dos últimos meses. En estas revisiones, el Dr. Sánchez Dalmau ha comprobado que la progresión de su visión es favorable y por este motivo seguirá con un tratamiento conservador durante las próximas semanas. Esta situación no impide a Márquez seguir con su plan de entrenamiento físico para preparar una nueva temporada», reza el comunicado del equipo Repsol Honda.

No obstante, todavía no puede subirse a la moto puesto que no está recuperado de su diplopía pero sí puede realizar otro tipo de preparación. Cabe recordar que Márquez no pudo estar ni en los dos últimos grandes premios ni en los tests de Jerez al acabar la temporada. Lleva dos años de calvario entre lesión y lesión. Esta campaña no ha podido luchar de tu a tu con Quartararo por el Mundial y confía en poder llegar a Sepang para preparar bien el próximo curso y así volver a luchar por el título. De momento, ha logrado evitar el quirófano lo cual ya es un paso muy grande en su recuperación.