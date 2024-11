Marcos Llorente viaja a Valencia con 400 hidrolimpiadoras

Marcos Llorente ha viajado esta madrugada a Valencia con 400 hidrolimpiadoras pagadas de su propio bolsillo cargadas en dos furgonetas para ayudar a las víctimas de las inundaciones de Valencia. El jugador del Atlético de Madrid ha aprovechado que su equipo jugaba esta noche en París ante el PSG para pedir permiso al club, ya que se encuentra lesionado, y desplazarse al lugar de la catástrofe, en un hecho que le enaltece como persona.

En declaraciones efectuadas a Relevo el futbolista madrileño dijo que «no me podía quedar aislado. Quiero aportar mi pequeño granito de arena». Marcos ha viajado a Valencia en compañía de su padre, Paco Llorente, que fue también jugador del Real Madrid y del Atlético. La inversión particular del futbolista internacional ha superado los 200.000 euros.

Hay que recordar que Marcos Llorente fue muy crítico en las redes sociales con un mensaje contra los políticos en el que dijo que «España está despertando». «Donar y ayudar a todas las familias afectadas, y no callar ni olvidar», escribió Marcos Llorente en un post publicado en la tarde de este domingo. Junto a él, el jugador del Atlético de Madrid publicó un largo texto con una rajada descomunal por lo que está sucediendo en Valencia.

«¿Por qué se ha abandonado a los valencianos? ¿Por qué no se han enviado ayudas, o peor, por qué se han rechazado las de otros países? ¿Dónde está el impuesto de solidaridad que llevamos pagando dos años? ¿Qué hay más solidario y urgente que salvar la vida de los españoles? ¿Por qué no se está contando la verdad y se están ocultando datos? Y no terminaría nunca de plantearme todas las incógnitas que nos surgen a los españoles», comenzó señalando Marcos Llorente en sus redes sociales atizando al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Es una vergüenza. Empezando por los días previos, el mismo día que apareció la DANA, y ni hablar de los días siguientes… La gestión de todo ha sido tan mala, que asusta y pasa a ser rara. Sí, la gestión y las acciones que se han tomado son muy raras, hay algo que se nos escapa, es imposible hacer las cosas tan mal. De quien aparenta virtudes que no posee, al final se descubre el engaño. Está claro que les queda muy grande esto, es el momento de que den un paso al lado», continuó un Marcos Llorente que invitó a los políticos a abandonar su sillón.