Marcelino se suma a los ataques contra Xavi: «Si yo digo que no sigo, no seguiría»

Marcelino García Toral ha repasado la actualidad del fútbol y ha aprovechado para mandarle un recado a Xavi por su cambio de opinión. El técnico asturiano no comparte lo que ha hecho su homólogo del Barcelona, que en un principio dijo que se iba a final de temporada y unos meses después dio marcha atrás a su decisión y dijo que se quedaba en el conjunto catalán.

«¿Si yo diría que me marcho y luego que me quedo? Si yo digo que no sigo, no seguiría. Siempre he sido de pensar lo que afirmo y una vez que se toma la decisión, está tomada», señaló Marcelino al ser preguntado por el futuro de Xavi Hernández, que ahora mismo está en entredicho. La continuidad del de Terrasa es una incógnita. Su situación ha cambiado, ahora Laporta aboga por buscar un nuevo entrenador. Pero al tener contrato en vigor, si lo echan tienen que pagarle y el Barcelona anda bastante mal económicamente.

Marcelino le dio un palo a Xavi por su decisión, que anunció justo después de la victoria del Villarreal contra el Barcelona en Montjuic por 3-5 en un encuentro loco: «El partido fue una montaña rusa, en aquel partido los dos demostrados en lo que fuimos más inestables, que fue nuestro potencial defensivo». El marcador cambió hasta tres veces de manos, primero se adelantó el Submarino Amarillo y se puso 0-2, luego le dio la vuelta el Barça (3-2), pero una reacción final de los de Marcelino García Toral les terminó dando el triunfo por 3-5.

Tres partidos de sanción a Marcelino

El técnico asturiano ha conocido la sanción por su expulsión en el último partido frente al Real Madrid, otro duelo loco donde el Villarreal pasó del 1-4 al 4-4 gracias a los goles de Sorloth. Marcelino ha sido sancionado con tres partidos, uno por la expulsión y dos por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas», además de una multa económica de 700 € para el club y de 600 € para el infractor.

Respecto a ese choque contra el Real Madrid, el español señaló durante una entrevista en El Larguero de la Cadena SER que «estaba mosqueado por el primer tiempo que hicimos, mostramos muchas carencias defensivas». Marcelino también habló sobre la expulsión y sobre el árbitro del encuentro, Hernández Hernández: «No me gusta este tipo de arbitrajes, me gustaría verle pitar bien habitualmente, pero no tengo la suerte…». «Cuando se acumulan varias, y al final del partido… Creo que son evitables», añadió.

Sobre la temporada del Villarreal, Marcelino dijo: «Encajamos muchos goles hasta el primer partido de la segunda vuelta, todo en muy poco espacio de tiempo. Mi llegada fue complicada: resultados negativos, mucha falta de confianza, muchas lesiones… A medida que fue pasando el tiempo el equipo mejoró y en el tramo final volvimos a las andadas».

Retirada de Toni Kroos

Marcelino también analizó la retirada de Toni Kroos: «Para el fútbol es una sorpresa negativa, es una pena, el Madrid no tiene nadie más de su perfil. La sensación que da es que los futbolistas tienden a estirar su profesión, me sorprendió, porque es titular indiscutible».

Por último, el preparador del Villarreal analizó el mercado de este verano: «No tengo miedo de perder piezas importantes. Lo que es inevitable es que lleguen buenas ofertas y los futbolistas quieran irse. Creo que el club, si eso pasa, reinvertirá el dinero. Yo estaría encantado con lo que tengo».