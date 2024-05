Rajadón de Marcelino contra Hernández Hernández: «Estará orgulloso de su arbitraje»

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, rajó del árbitro Hernández Hernández después del duelo ante el Real Madrid, partido en el que una vez que terminó fue expulsado. El técnico asturiano fue muy duro con el colegiado canario y dejó entrever que quiso favorecer al conjunto entrenado por Carlo Ancelotti de forma deliberada.

«Nos ha cortado una jugada que nos poníamos uno contra uno en el tramo final que indica que quieres favorecer (al otro equipo)…», dijo Marcelino una vez terminó el encuentro de la penúltima jornada de Liga. Villarreal y Real Madrid empataron en La Cerámica (4-4) en un espectáculo de goles, con Alexander Sortoth marcando cuatro goles y cogiendo una importante ventaja por el trofeo Pichichi.

«Hay falta, sacas rápido. Hoy no, no entiendo. Tendrá que explicarlo», continuó el entrenador del Villarreal en la rueda de prensa, en la que se quejó de los «parones» que hace Hernández Hernández, que «puso el ritmo que quiso»: «Como árbitro tienes que intentar el juego fluido, el espectáculo y creo que él, pues hoy no quería buscar eso».

Más duro fue Marcelino unos minutos antes, en las primeras declaraciones a la televisión oficial de la Liga. «Le he dicho (a Hernández Hernández) que estaría orgulloso del arbitraje que había hecho», comentó el entrenador del conjunto castellonense. «No me ha gustado nada, me suele ocurrir cuando nos pita este colegiado. Cada vez que nos pita este árbitro suelo estar enfadado, no es algo muy diferente a lo que me ha pasado otras veces», añadió Marcelino.

Con el empate ante el Real Madrid, el Villarreal perdió todas las opciones de poder jugar competiciones europeas. Si hubiera anotado un gol y hubiera ganado el partido, el equipo de Marcelino habría ido a la última jornada con opciones de ser séptimo clasificado, puesto que da acceso a la Conference League. Sin embargo, y pese a remontar un 1-4 en contra al descanso, el Villarreal murió en la orilla.

«No estamos hablando de acciones de VAR ni de acciones puntuales, sino de algo muy sencillo», añadió Marcelino en su tremenda rajada contra el árbitro Hernández Hernández, que tampoco es que protagonizara ninguna jugada dudosa en un duelo que fue vistoso, con muchos goles y sin ninguna gran polémica.

Hernández Hernández, un árbitro polémico

Precisamente uno de los equipos que históricamente siempre han sido más perjudicados con este árbitro Hernández Hernández ha sido el Real Madrid, al que hoy dirigió ante el Villarreal. Este encuentro en La Cerámica supuso el primer partido de este colegiado canario con el Real Madrid en 15 meses.

Antes de este Villarreal-Real Madrid, Hernández Hernández ya había dirigido esta temporada en la Liga EA Sports hasta 16 encuentros, pero ninguno de ellos había sido al Real Madrid. La última vez que lo había hecho fue en un duelo de la campaña pasada contra el Mallorca donde los blancos perdieron 1-0 (5 de febrero de 2023), encuentro en el que el árbitro permitió una auténtica cacería contra los jugadores del equipo blanco, especialmente contra el Real Madrid.