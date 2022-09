Marc Márquez: «Ha sido un problema mecánico de mala suerte»

Marc Márquez explicó su participación en el Gran Premio de Aragón en el que tuvo que abandonar tras la primera vuelta tras ser el protagonista de una escabechina que hizo terminar en el suelo a Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami. El piloto de Honda dejó claro que esas caídas fueron totalmente involuntarias.

«La salida ha sido muy buena y la primera curva me la he jugado y me ha salido bien por el exterior. En la curva 3 ha empezado todo. Bastianini y Aleix han tenido un susto y como consecuencia de ello yo también. Ha sido un efecto acordeón. Fabio iba muy pegado a mí y se ha chocado conmigo. Espero que esté bien», dijo Márquez sobre el momento en el que cambió su carrera.

El piloto de Honda siguió en carrera, aunque con la moto mermada tras ese toque. «Luego en la curva 5 han empezado a pasarme varios pilotos y cuando he metido el holeshot en la curva 7 se ha bloqueado la rueda de atrás. Me ha tirado la moto a la derecha tirando a Nakagami, que espero también que esté bien. Ha sido un problema mecánico de mala suerte. Creo que podría haber hecho una buena carrera», indicó Márquez.

El ocho veces campeón del mundo reiteró que el accidente inicial fue un cúmulo de mala suerte. «Bastianini y Aleix han ido largos y es ahí donde se me ha ido de atrás. Un error ha llevado al otro. Lo siento mucho por Fabio», dijo un Márquez que sin querer tiró al campeón del mundo dejando muy disminuida su ventaja en el Mundial.