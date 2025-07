¡Málaga renuncia por sorpresa a su candidatura como sede para el Mundial 2030!

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado este sábado en una rueda de prensa por sorpresa que la ciudad retira su candidatura como sede para el Mundial de 2030. Por lo tanto, la Rosaleda no albergará partidos de esta cita que se celebrará en nuestro país dentro de cinco años, al igual que en Marruecos y Portugal. Esto le da vía libre a Valencia y Vigo para poder ser sede.

«Después de todo este encuentro y las inquietudes compartidas, creemos que lo más prudente, lo más sensato, lo más responsable hoy, es renunciar a la candidatura de Málaga al Mundial de 2030. Si esto supone un problema para la afición, no merece la pena continuar», comenzó señalando el alcalde de Málaga.

«Hemos de recordar que cuando hicimos la candidatura en el Mundial, lo hicimos con el propósito de conseguir un nuevo estadio que tiene que estar en la ciudad. Si crea estos problemas y hay que elegir entre el Mundial y el club, nosotros elegimos el club y a la afición. Estamos con el Málaga CF y la afición. Es un sentimiento compartido de las tres administraciones. Es obvio que nuestro amor a la ciudad y que el Málaga CF es muy importante en nuestra ciudad y queremos que nuestro club vaya a más. No solo para estar en Segunda, sino subir a Primera y estar lo más alto posible. Cualquier tema que pudiera perjudicar esas aspiraciones legítimas de la afición y del club, nosotros lo tenemos en cuenta y llegamos a esa conclusión», confirmó Francisco de la Torre.

«El Mundial era un medio, no un fin en sí mismo. Nosotros no necesitamos el Mundial para darnos a conocer en Europa y el Mundo. Tenemos una proyección importante como ciudad en lo cultural, tecnológico, ciudad sensible en lo medioambiental y que sigue luchando de forma ambiciosa por el problema de la vivienda», concluyó el alcalde malacitano.