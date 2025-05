El Gobierno de Sánchez intenta dirigir el Mundial 2030 y da por hecho que Valencia será sede

El Gobierno de España se ha empeñado en dirigir el proyecto de Mundial de fútbol 2030 que nuestro país albergará con Marruecos y Portugal. José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha avanzado en Valencia, en la visita a las obras del Nuevo Mestalla, que esta ciudad será sede del Mundial cuando eso todavía no se sabe.

«Vamos a tener aquí seguro una sede para el Mundial 2030», ha comentado Rodríguez Uribes, en la práctica el cargo político con más competencias a nivel deportivo. El también secretario de Estado para el Deporte avanza así algo que no está claro y además entra en un terreno pantanoso, ya que la candidatura de 2030 es futbolística, por lo que la Federación Española de Fútbol tiene la voz cantante, así como la FIFA, que es quien da o no el ok a cualquier sede.

En esa visita a las obras del nuevo estadio del Valencia, Rodríguez Uribes ha señalado que esperan que «en un par de años» el Nuevo Mestalla esté listo: «Es magnífico, me parece un proyecto extraordinario. Espero que en muy poquito tiempo, en un par de años, tengamos un estadio nuevo del Valencia CF, para el Valencia CF, pero también para la ciudad y para España. Por eso yo creo que vamos a tener aquí seguro una sede para el Mundial 2030».

Urbes, que ha estado acompañado en esta visita por el director general del Valencia, Javier Solís, y el director de operaciones e infraestructuras de club, Christian Schneider, ha explicado que dese las instituciones hay un «compromiso» para que Valencia esté en el Mundial. Y tras ello, pidió a la FIFA que tiene que incluir a la capital de la Comunidad Valenciana como sede para el Mundial.

«Este proyecto reúne todas las condiciones para ello. Hay proyecto, hay plazos y estoy convencido de que el resultado va a ser fantástico. Va a ser el estadio más nuevo y más moderno, Valencia es la tercera ciudad de España, aquí se vive maravillosamente, hay infraestructuras, tren de alta velocidad, hoteles, la sociedad es hospitalaria…», continuó Uribes.

Si Valencia -tercera ciudad de España en población- entra como una de las sedes del Mundial 2030, prácticamente con toda seguridad una de las ya elegidas se tendría que caer. Por último, el secretario de Estado para el Deporte y presidente del CSD comparó el Nuevo Mestalla por el Stade de France (Saint-Denis): «Este estadio tiene estas amplitudes magníficas que son necesarias en los conceptos modernos de los estadios, que dan seguridad y los valencianistas van a disfrutar mucho».