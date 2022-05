Rafael Nadal convirtió involuntariamente su entrenamiento de este martes, en la previa a su debut en el Mutua Madrid Open, en un auténtico baño de masas. El cinco veces campeón en la capital de España ha dejado claro que no llega en su mejor momento, pero el público no sólo no le abandona sino que le otorga su aliento en cada momento de encuentro con su ídolo, da igual si es en una práctica o en un partido del torneo.

Nadal continúa con su puesta a punto de cara al propio torneo de Madrid y a Roland Garros y lo hizo con un entrenamiento duro y conjunto con una de las estrellas en ciernes del circuito, el italiano Jannik Sinner. Después de los habituales intercambios y prácticas de la sesión, ambos tenistas jugaron un partido como prueba para la competición y ahí, el público que abarrotó tanto la pista 7 como el pasillo entre las canchas exteriores de la Caja Mágica, se volcó con Rafa como si de una final se tratase.

Una vez empezado el entrenamiento y con los asientos ocupados, como es habitual en la pista designada para los entrenamientos de los principales jugadores del cuadro, los aficionados, en su gran mayoría niños y jóvenes, fueron creando filas en las que poder ver, aunque fuera a duras penas, y animar al mejor deportista español de todos los tiempos. Nadal es un acontecimiento por sí mismo y en cada punto, levantó a un público entregado con cada movimiento de Rafael.

Autoexigente al máximo, Nadal lamentó cada fallo y permaneció concentrado al máximo durante toda la sesión. El propio tenista ha resaltado la importancia de los entrenamientos en esta fase de su puesta a punto, tras una lesión muy complicada y que le ha mantenido en reposo absoluto durante un mes, por lo que ir encontrándose con entrenamientos de alta intensidad, como el de este martes junto a Sinner, favorecerá su subida hasta alcanzar el 100% de su nivel.

El debut de Nadal en el Madrid Open

El primer partido de Nadal en el Mutua Madrid Open 2022 será este miércoles en horario de día (se prevé que no antes de las 16:00 horas), en la pista central Manolo Santana. Sólo falta por conocer quién será el rival de Rafa, si Kecmanovic o Bublik, en un encuentro en el que la gran incógnita sobre su estado de forma será resuelta en un encuentro oficial en el que la afición se volcará más si cabe con su favorito para conquistar el cetro en la capital.