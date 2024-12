Luto en el fútbol inglés: muere un portero del West Ham con tan solo 15 años

El West Ham United ha comunicado en las últimas horas el fallecimiento de un joven jugador de su cantera a la edad de 15 años. Su nombre era Oscar Fairs y jugaba como portero en las categorías inferiores del equipo inglés. Ha fallecido a causa de un terrible cáncer. La Premier League y el mundo del fútbol en general llora esta trágica pérdida.

«Ha fallecido tras valiente batalla contra el cáncer», explicaba el West Ham United en un comunicado oficial. Oscar Fairs estaba luchando contra esta horrible enfermedad desde agosto del año 2023. Tenía un tumor cerebral de hasta siete centímetros que le causaba fuertes dolores de cabeza. Llegó a pasar hasta siete veces por el quirófano y también se sometió a tratamientos que no funcionaron.

El conjunto inglés emitió un comunicado para anunciar esta terrible pérdida. Fue Mark Noble el encargado de escribir dicha nota. Ex capitán del West Ham y leyenda del club, y ahora director deportivo de la entidad. «Oscar era adorado por todos en la Academia: no sólo era un gran portero, era un verdadero ‘hammer’ y un joven fantástico, que será profundamente extrañado por todos los que tuvieron el placer de conocerlo», explicó Noble.

«El club también compartirá información sobre nuestros planes para rendir homenaje a Oscar, y nos aseguraremos de que su nombre nunca sea olvidado», culminaba el West Ham United en su comunicado oficial.

Un mensaje en redes sociales en el que respondieron clubes de la Premier League como el Arsenal, Brighton, Milwall, Fulham, Leyton Orient y muchos más. También futbolistas profesionales como Thibaut Courtois. «Descansa en paz Oscar», escribió el portero del Real Madrid.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.

Rest in peace, brave Oscar.

— West Ham United (@WestHam) December 13, 2024