El City de Guardiola se mete en más problemas: aumentan los cargos por saltarse el ‘fair play’ financiero

El número de cargos de los que se acusa al Manchester City por supuestas irregularidades financieras ha aumentado de los 115 originales hasta los 130. El club inglés fue acusado de las mismas en febrero de 2023, pero, según la Premier League, tuvo que hacer una corrección y aumentar la acusación porque había confusión sobre algunos problemas relacionados con diferentes temporadas. Esto no implica que haya cargos adicionales, solo que hubo que arreglar algunos términos.

Al City se le acusa de no dar información financiera precisa entre 2009 y 2018, de no dar los detalles correctos en cuanto a los pagos a jugadores y entrenadores en el mismo periodo, de incumplir las reglas financieras de la UEFA entre 2013 y 2018, de no cumplir el fair play financiero de la Premier entre 2015 y 2018 y de no haber cooperado con la investigación que ha llevado la Liga de Inglaterra desde 2018.

El juicio por este caso comenzó en septiembre y terminó este lunes, con un veredicto esperado para 2025. Este, sin embargo, quedará en espera si una de las partes decide apelar, por lo que la resolución final puede no llegar hasta al menos la temporada que viene.

La sanción que puede recibir el City en caso de ser declarado culpable puede ir desde la pérdida de puntos al descenso de categoría, o quedarse en una multa económica como ya le pasó en 2019 cuando la UEFA le sancionó con dos años sin competir en Europa, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo lo redujo a una sanción financiera. El City ha defendido su inocencia desde el comienzo del caso.

El City de Guardiola en su peor momento

La situación pésima del City este curso está desesperando al técnico catalán, que el pasado domingo protagonizó un incidente con la grada de animación de Anfield que demuestra su hartazgo con los últimos resultados. Pep Guardiola escuchó como aficionados del Liverpool le gritaban que sería despedido al día siguiente y su respuesta fue hacerles el gesto de sus seis Ligas conseguidas en Inglaterra.

Pero eso no acabó ahí, ya que horas después del encuentro quiso encararse con un aficionado del Liverpool que le increpó en plena calle y no logró enfrentarse a él cara a cara porque sus guardaespaldas pudieron sostenerle, unas imágenes que han dado la vuelta al mundo este fin de semana.

Guardiola está dejando momentos surrealistas casi semanalmente, pues todavía se recuerda la imagen de su cabeza totalmente arañada después de que el Feyenoord igualara un 3-0 en el Etihad en la Champions League. El catalán reconoció que quería hacerse daño, unas palabras por las que al día siguiente tuvo que salir a pedir perdón y a explicarlas.