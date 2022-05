Luis Suárez habló sobre su salida del Atlético de Madrid, equipo del que se despidió en el Wanda ante toda la afición rojiblanca. Además, fue preguntado por su gran amigo Leo Messi, por la final de Champions del sábado y por fichaje frustrado de Mbappé por el Real Madrid.

Sobre cómo le comunicaron que no iba a seguir en el equipo dirigido por el ‘Cholo’ Simeone, Suárez le comentó al conductor del programa: «Me dijo Rafa Alique (director de comunicación de los colchoneros) que me iban a hacer una despedida y no sabía que no iba a seguir. Y dije ‘bueno, alguien del club me ha dicho algo’… No hablé nada con el Cholo ni con Berta ni con Miguel Ángel. Me podían haber avisado antes. Me hubiera gustado seguir, estaba en un rol en el que no estaba acostumbrado pero lo acepté de buena manera», añadió el charrúa.

Ante la posibilidad de volver a jugar en el extranjero, Luis Suárez aseguró que todavía no tiene decidido nada: «Te juro que todavía no lo tengo decidido, hay muchas opciones, muchas propuestas. Yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión. China. Qatar, Arabia… aún no está en mi cabeza. Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina… Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá», declaró el uruguayo.

También dejó entrever que estaría dispuesto a seguir jugando en España: «Uno dejó un legado muy grande en los equipos que dejó en España, pero me ha llegado alguna propuesta de equipos de acá y las estoy analizando. No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir», expresó el jugador.

El delantero nacido en Salto, Uruguay, pasó por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER y también fue preguntado por la salida de su gran amigo Messi del Barcelona, la final del Champions del sábado, la sorprendente negativa de Mbappé al Madrid y sobre Karim Benzema.

La salida de Messi del Barcelona

«Me sorprendió y lo sufrí con él porque a él también le sorprendió. Habíamos estado unos días antes de vacaciones y decía, ‘el jueves tengo la firma’. El jueves a medio día, Antonella avisa a mi mujer de que no renovaba. Al rato nos pusimos hablar porque terminé escribiéndole y me contó cómo había sido la situación, triste, obviamente, decaído», aclaró el delantero sobre la salida de su compañero del club azulgrana.

La final del sábado

«Soy hincha del Barcelona, del Liverpool, del Atleti, de los equipos que he jugado… pero prefiero que gane el Liverpool por el cariño que tengo al club y a la ciudad», explicó el ex jugador red.