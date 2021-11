La FIFA ha desvelado la lista de candidatos que optarán a los premios The Best que se celebrarán el próximo 17 de enero vía online. Ese día se conocerán a los ganadores del prestigioso galardón y el público podrá votar a sus favoritos hasta el 10 de diciembre. Además, el organismo ha nominado a más futbolistas de los que normalmente suelen hacer.

Entre los candidatos a ganar el premio The Best al mejor futbolista sólo encontramos a Karim Benzema como único representante de la lista. Eso sí, hay viejos conocidos como pueden ser Leo Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo y grandes objetivos del Real Madrid como son Kylian Mbappé o Erling Haaland. Los habituales Lewandowski, Salah y compañía tampoco han faltado.

Entre los nominados a mejor portero no hay ninguno de la Liga, pero en los banquillos el Cholo Simeone, que ganó el campeonato con el Atlético, sí está entre los candidatos. El español Pep Guardiola también opta al premio The Best al mejor entrenador.

En cuanto al fútbol femenino, el Barcelona se lleva gran parte de las nominaciones. Los azulgranas meten a cuatro jugadoras en la candidatura del The Best a la futbolista de la FIFA. También hay que destacar la presencia del entrenador culé, Lluís Cortés, y de Hedvig Lindahl, del Atlético y candidata a la mejor portera del año.

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Stina Blackstenius (Suecia / BK Häcken)

Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City WFC)

Magdalena Eriksson (Suecia / Chelsea FC Women)

Caroline Graham-Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC Women)

Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona)

Ji So-yun (República de Corea / Chelsea FC Women)

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Women)

Vivianne Miedema (Países Bajos / Arsenal WFC)

Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)

Ellen White (Inglaterra / Manchester City WFC)

Premio The Best al Jugador de la FIFA

Karim Benzema (Francia, Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC /Manchester United FC)

Erling Haaland (Noruega / BV. Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italia / Chelsea FC)

N’Golo Kanté (Francia / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Lluís Cortés (España / FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Suecia / selección de Suecia)

Emma Hayes (Inglaterra/ Chelsea FC Women)

Beverly Priestman (Inglaterra/ selección de Canadá)

Sarina Wiegman (Países Bajos / selección de los Países Bajos / selección de Inglaterra)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Antonio Conte (Italia / FC Internazionale Milano / Tottanham Hotspur FC)

Hansi Flick (Alemania / FC Bayern München / selección de Alemania)

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italia / selección de Italia)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / selección de Argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (EE.UU. / Chicago Red Stars)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italia / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea FC)

Manuel Neuer (Alemania / FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leichester City FC)