Luis Enrique da el sí al Chelsea aunque no entre en Europa

Luis Enrique es el entrenador mejor colocado para dirigir al Chelsea la próxima temporada. El ex seleccionador español, en su reunión de la semana pasada en Londres, comunicó a los dirigentes del club blue su disposición para coger al equipo independientemente de si entra o no en competición europea.

A día de hoy, el Chelsea, que se mide al Real Madrid este miércoles en los octavos de la Champions, transita en la Premier a 14 puntos de los puestos que marcan el acceso a la Europa League y a 17 de los puestos de Liga de Campeones, que marca el Manchester United que tiene incluso un partido menos que los londinenses.

Para Luis Enrique no sería ningún problema dirigir al Chelsea aunque no compita en Europa la próxima temporada. El ex seleccionador español quiere un proyecto a tres años en el que reconstruir a un equipo que ganó la Champions con Tuchel hace dos temporadas de la mano de Tuchel y que ahora deambula sin rumbo con cuatro técnicos distintos en una sola campaña.

Las peticiones de Nagelsmann

Luis Enrique no es el único entrenador con el que ha contactado el Chelsea. En su día tanteó a Zidane antes del Mundial, pero el técnico francés plantó a los blues porque esperaba cumplir su sueño de dirigir a la selección francesa. La semana pasada el Chelsea también habló con Nagelsmann, recién destituido del Bayern de Múnich, pero el joven técnico alemán puso como condición para dirigir al Chelsea la presencia del equipo en competición europea la próxima campaña.

Las reticencias de Nagelsmann colocan a Luis Enrique en la pole para entrenar al equipo de Stamford Bridge la próxima temporada, aunque su fichaje no es seguro. Los bandazos de Todd Boehly, nuevo propietario del club londinense, podrían dar al traste con las aspiraciones del ex seleccionador español de sentarse en un banquillo de la Premier.