Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras dar a conocer la lista de convocados para los encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar que medirán al combinado nacional con Grecia y Suecia. El seleccionador reconoció que estos dos partidos sí le generan presión.

Presión

“Esto sí me genera presión, bastante más que la Liga de las Naciones. Espero no trasmitírsela a mis jugadores. Sí me genera presión”.

Dani Carvajal

“No ha habido una sola convocatoria en la que si no estaba lesionado haya faltado. No ha pasado por demasiadas buenas noticias, pero estoy muy contento de volver a verle a su nivel. Siempre ha sido un gran profesional y siempre hemos estado pendientes de su estado”.

Xavi

“Era un rumor anunciado. Ojalá le vaya muy bien, pueda conquistar muchas cosas y que demuestre. Tiene un reto a la altura de lo que significa un club como el Barcelona”.

Ausencia de Ferran

“Los que ya me conocéis sabéis que nunca invito a un jugador a que tome riesgos. Había pruebas que avalaban que estaba perfecto. Me sabe muy mal por el City y por Guardiola. Les pedí perdón, pero no tomo riesgo con ningún jugador. Cuando están con dudas les invito a que no jueguen, incluso en finales”.

Base del Barcelona

“Yo puedo hacer el análisis de lo que sucede en la Selección, no en los clubes porque no estoy allí. Los jugadores han asimilado que esto no es una Selección, es un equipo que representa a un equipo. Eso es lo que intentamos ser dentro y fuera del campo”.

Ansu Fati

“Vamos a tener mucho cuidado con todos los jugadores que puedan venir con alguna molestia. Su caso es especial. Lleva un tiempo participando con algún golpe. No vamos a correr riesgos. Los jugadores tienen que aceptar que las lesiones forman parte de su carrera”.

Renovación

“Es una cosa que hemos hablado entre dirección deportiva, presidente y yo. No habrá nada hasta que no pase el Mundial, que es cuando acaba mi contrato. Estoy muy feliz aquí. No me interesa el futuro, sólo el presente. Si hay un día en el que la Federación o yo no estamos a gusto nos lo diremos. Nos centramos en lo deportivo que es lo que tiene su nivel”.

VAR

“A mí me gusta el VAR. Creo que es una herramienta que genera tranquilidad. Me gusta que el jugador sepa que si hace trampas le van a pillar. Eso no significa que se vaya a erradicar el error al cien por cien. De hecho, creo que es positivo que haya error”.

Lateral izquierdo

“Ha sido la posición que más me ha costado por el rendimiento de Marcos Alonso. Podría haber venido y ser titular. Es un poco injusto, pero soy masoca. Ojalá pudiese tener esta competencia en todas las posiciones. No se pueden dormir. Es la vez que más injusto he sido con un jugador, en este caso Marcos Alonso. He analizado todo y pequeños detalles me hacen pensar que Jordi y José nos van a ayudar. Invito a Marcos a que siga mejorando y es una de las opciones para el futuro”.

Equipo preparado

“No tengo dudas. La situación es la que es. Tenemos que ganar los dos partidos, pero va a ser complicado. Yo creo que en Suecia no merecimos perder, pero no llegó ni el empate. Tenemos la oportunidad de estar en un Mundial, pero la misma presión que vamos a tener si nos clasificamos. Tenemos una Selección joven, pero con un bagaje. Además de los veteranos”.

Brahim

“Es una de las cosas que siempre nos planteamos. No jugamos con ese tipo de posicionamiento. Puede jugar en las dos bandas, domina las dos piernas con maestría y eso pasa muy pocas veces. Puede jugar entre las líneas y trabajaremos para que mejore. En nuestro posicionamiento podría jugar en banda e, incluso, de interior. Nos da muchas opciones. Es un jugador importante en su club”.

Raúl de Tomás

“Hemos valorado traer a todos los jugadores de la prelista y Raúl está, como Rafa Mir. Ambos lo están haciendo bien y tienen opciones”.

Perdón por Sergio Ramos

“No. Si traéis tapitas de jamón y sidra asturiana se puede agradecer. No lo necesito”.

Cambio de calendario

“No sé realmente que sería lo mejor. Lo que más me guste a mí va a ir enfocado a las sensaciones tras competir en una fase final. Creo que si analizamos lo que le sucede al fútbol actual necesita de un calendario unificado. Juntar a todos los estamentos no es fácil, pero se debe hacer y se tiene que llegar a un calendario unificado en el que haya tiempo para jugar con sus clubes y sus selecciones”.

Fabián Ruiz

“Lo conozco perfectamente. Está muy bien, juega más de pivote, pero sólo hablo de los 25 jugadores. Sabe lo que tiene que mejorar y tiene las puertas abiertas”.

Ibra

“Me sorprende. Físicamente es un portento y es un refuerzo para su país. Nosotros esperamos que le podamos anular”.

Rodrigo Moreno

“Le llamo porque juega mucho más, está más asentado y le veo más ágil. Le conozco muy bien. En el Leeds le ha costado más, pero está en un buen momento. Sé que va a venir muy motivado. Puede jugar de nueve, pero también en banda. Tiene buen remate y puede finalizar bien”.

Lesiones

“Se viven los partidos con angustia porque ves como van cayendo lesionados. Al final son las mismas reglas y normas para todos. Tengo muchos jugadores de alto nivel y nos adaptamos. Soy un afortunado”.

Jugar en Sevilla

“Era algo que todos deseábamos y esperábamos. El fútbol sin afición es menos. Viene un partido fuera de casa en el que el público jugará su factor y será primordial que generemos lo que hacemos en los partidos con el balón. Espero que podamos jugar la final real en Sevilla, en La Cartuja y ante nuestra gente. Con la afición sevillana volcada tiene que ser importante cuando las cosas no salgan. Va a estar a la altura”.

Sin polémicas

“Cada lista tiene que tener su polémica, aunque haya alguna superficial como decir que no vienen jugadores de un club cuando vienen canteranos”.

Un consejo a Xavi

“Yo he estado en muchos vestuarios. Xavi en ese vestuario ha estado más que yo, por lo que los consejos me los va a dar él a mi”.